Как известно, Star Wars Jedi Survivor создаётся с расчётом на PC и консоли текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series) — платформы прошлого поколения, коими являются PlayStation 4 и Xbox One, к счастью, разработчики обошли стороной. Для многих, кто до сих пор по какой-то трудно объяснимой причине кроме финансовой не обновили свои игровые устройства, данное обстоятельство стало если не неожиданным, то как минимум неприятным. Объяснить причину принятия такого решения попытался геймдиректор проекта Стиг Асмуссен.
реклама
По словам геймдиректора, в Star Wars Jedi Survivor реализованы графические технологии, в частности, трассировка лучей, с расчётом на которые в игре создавались в том числе элементы окружения. Поэтому чтобы не жертвовать качеством, было принято решение о выпуске новинки только на PC и консолях текущего поколения — без «пастгена», который физически не способен воспроизвести игру в таком виде.
Насколько оправданным было это решение, узнаем 28 апреля — в день релиза Star Wars Jedi Survivor.