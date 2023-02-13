Это для тех, кому ответ на данный вопрос не очевиден.

Как известно, Star Wars Jedi Survivor создаётся с расчётом на PC и консоли текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series) — платформы прошлого поколения, коими являются PlayStation 4 и Xbox One, к счастью, разработчики обошли стороной. Для многих, кто до сих пор по какой-то трудно объяснимой причине кроме финансовой не обновили свои игровые устройства, данное обстоятельство стало если не неожиданным, то как минимум неприятным. Объяснить причину принятия такого решения попытался геймдиректор проекта Стиг Асмуссен.

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По словам геймдиректора, в Star Wars Jedi Survivor реализованы графические технологии, в частности, трассировка лучей, с расчётом на которые в игре создавались в том числе элементы окружения. Поэтому чтобы не жертвовать качеством, было принято решение о выпуске новинки только на PC и консолях текущего поколения — без «пастгена», который физически не способен воспроизвести игру в таком виде.

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Насколько оправданным было это решение, узнаем 28 апреля — в день релиза Star Wars Jedi Survivor.