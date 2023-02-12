Хотя должна была появиться ещё давным-давно.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В 2020 году Mojang поставила перед собой если не наполеоновские, то весьма грандиозные планы по контентной поддержке Minecraft. Планировалось в сжатые сроки выпустить крупное обновление Caves & Cliffs, в состав которого будет включена механика археологии, однако пандемия внесла свои коррективы в процесс, в результате чего и само обновление разбили на две части, а система археологии и вовсе отодвинули вправо по графику на неизвестную дальность.

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Но время идёт, и без дела сотрудники студии не сидят. Обновление Caves & Cliffs уже сравнительно давно радует фанатов Minecraft, и вот, на подходе долгожданная археология. Как уточнили в Mojang, возможность устраивать раскопки и находить полезные вещи появится в игре в этом году.

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Сами раскопки на первом этапе можно будет проводить в пустынях рядом с храмами, дальше в Mojang обещают добавить и новые археологические локации.