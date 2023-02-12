Разработчики из CCP Games отличаются своей максимально гуманной позицией по отношению к пострадавшим от различных стихийных бедствий и военных конфликтов. За долгие годы своего существования разработчики EVE Online помогли огромному количеству людей по всему земному шару, и вот, не обделили вниманием и Сирию с Турцией, пострадавшим от разрушительной серии землетрясений.
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Акция по сбору средств на помощь пострадавшим от землетрясений, которую авторы EVE Online окрестили «PLEX for GOOD», уже стартовала и продлится до 22 февраля. Суть акции в следующем: игроки могут конвертировать свою внутриигровую валюту в настоящие деньги, которые затем жертвуются в благотворительные фонды и неправительственные организации.
Во всей этой истории внимания заслуживает тот факт, что CCP Games не стали отделять Сирию от трагедии, как это делают страны коллективного Запада, доставляющие спасателей и гуманитарную помощь исключительно в Турцию.
За 18 лет ведения благотворительной деятельности, CCP Games смогла привлечь $1,2 миллиона, из которых $500 тысяч были собраны в прошлом году в помощь пострадавшим от боевых действий на Украине.