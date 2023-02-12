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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики Spiritfarer объяснили, что около 85 % продаж в Турции и Аргентине приходятся на игроков из других стран
И мы даже догадываемся, из каких.
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Как известно, те российские геймеры, которые считают, что игры вне политики, даже если издатели таких игр с ними в корне не согласны и, пытаясь заработать эфемерные репутационные очки, демонстративно уходят с российского рынка, «переехали» в несанкционные регионы с приемлемыми ценниками — в основном в Турцию и Аргентину. Полагать, что издатели и разработчики игр не понимают, что происходит, весьма наивно, поэтому довольно быстро в данных регионах начали проводиться «корректировки» цен, формальной причиной для чего стали называть высочайшие уровни инфляции.

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Теперь же разработчики инди-проекта Spiritfarer расщедрились на правду и объяснили, почему цены в данных регионах существенно повысились. По словам разработчиков, на самом деле примерно 85 % продаж «в Аргентине и Турции» в прошлом году — это на самом деле продажи «из других стран», пользователи которых ищут наиболее выгодные цены. Данная проблема, уточняют разработчики, является широко распространённой в Steam, поэтому система и начинает рекомендовать значительное повышение региональных цен.

По словам девелоперов Spiritfarer, это непростое решение, но они с ним полностью согласны — альтернативой станет формальное разрешение платить за игру меньше, чем она стоит.

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Какие такие «другие страны» в прошлом году внезапно стали активно покупать игры в турецком и аргентинском регионах, авторы игры не уточняют, но, думаем, все прекрасно понимают, о каком государстве идёт речь.

#экономика #spiritfarer
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