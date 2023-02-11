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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирован Pioneers of Pagonia — «карамельный» градостроительный симулятор от создателя оригинальной The Settlers
Игра выйдет в четвёртом квартале текущего года.
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Компания Envision Entertainment анонсировала Pioneers of Pagonia — градостроительный симулятор в антураже «карамельного» фэнтези. Поклонникам жанра данный проект может быть интересен, как минимум, потому, что в кресле креативного директора находится Волькер Вертич, главный идеолог самой первой части градостроительной серии The Settlers.

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Сам анонс был сопровождён небольшим трейлером, который даёт понять, как будет выглядеть Pioneers of Pagonia. Но реальных геймплейных кадров ролик не содержит — нет его и на первых скриншотах, которые представляют собой слайд-шоу анонсирующего трейлера.

Градостроительный симулятор посвящён исследованию, открытию и воссоединению фантастических островов Пагонии. Игроки смогут построить более 40 различных зданий, использовать свыше 70 товаров, а также заняться управлением широко разветвлёнными производственными цепочками и проявить творческий подход в создании своей экономики.

В мире бесчисленных островов, заполненными бесчисленными поселениями, игрок будет путешествовать и вести свой народ как провидец. Он будет заключать союзы с жителями, оказывая взаимную поддержку и завоёвывая их доверие.

«Наслаждайтесь фантастическим и манящим миром Пагонии, где ваши тщательно обдуманные решения заставляют тысячи суетливых жителей выполнять ваши приказы. Каждая перевозка товаров, производственный процесс и открытие, сделанное вашими людьми, понятны и представлены с прекрасной анимацией в этой идеальной симуляции игрового мира. Отправляйте своих первопроходцев на поиски нетронутой земли, находите скрытые ресурсы и исследуйте секретные места», — лаконично описывают геймплей своей игры разработчики.

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Pioneers of Pagonia должна выйти в четвёртом квартале текущего года.

#envision entertainment #pioneers of pagonia
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