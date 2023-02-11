Вот так: можно ничего с игрой не делать и бить рекорд за рекордом.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
S23 Ultra - цены пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Феномен Counter-Strike в целом и Global Offensive в частности когда-нибудь в перспективе будут изучать в гипотетическом институте игростроения, ну а пока нам остаётся только работать с фактами и статистикой: сегодня CSGO обновила свой абсолютный рекорд «онлайна» в Steam — два часа назад число игроков в сети перевалило за 1 320 000 человек.
реклама
С чем связан такой рекордный рост, у науки ответа нет, но ходят слухи, что скоро в CSGO стартует новое ожидаемое обновление-операция, и геймеры потихоньку «разминаются» в более спокойной обстановке.
рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Предыдущий рекорд был установлен в январе этого года, а ещё раньше он был зафиксирован в 2020 году в разгар пандемии и самоизоляции.