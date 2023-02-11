Вот так: можно ничего с игрой не делать и бить рекорд за рекордом.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Феномен Counter-Strike в целом и Global Offensive в частности когда-нибудь в перспективе будут изучать в гипотетическом институте игростроения, ну а пока нам остаётся только работать с фактами и статистикой: сегодня CSGO обновила свой абсолютный рекорд «онлайна» в Steam — два часа назад число игроков в сети перевалило за 1 320 000 человек.

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С чем связан такой рекордный рост, у науки ответа нет, но ходят слухи, что скоро в CSGO стартует новое ожидаемое обновление-операция, и геймеры потихоньку «разминаются» в более спокойной обстановке.

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Предыдущий рекорд был установлен в январе этого года, а ещё раньше он был зафиксирован в 2020 году в разгар пандемии и самоизоляции.