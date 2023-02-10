Что, впрочем, мало что значит в изоляции от других сведений.

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Анонсированный в конце 2021 года хоррор Alan Wake II до сих пор остаётся толком без подробностей; известно лишь, что мы имеем дело с продолжением, в котором сделан акцент на хоррор-составляющую, и что выйти в свет новинка должна уже в текущем году. Сегодня же в отношении Alan Wake II была опубликована новая ложка информации, из которой следует, что релиз может состояться даже раньше, чем рассчитывают многие пессимисты.

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В частности, в отчёте студии Remedy указано, что Alan Wake II находится в активном производстве, скоро в неё будет включён весь запланированный контент, а на сегодняшний день новинку уже можно пройти от начала и до конца. Как только основной этап работы будет завершён, разработчики перейдут к процессу «полировки», под которым обычно подразумевают отлов багов, исправление ошибок и недочётов, работу над оптимизацией и прочие необходимые вещи.

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Remedy практически прямым текстом пишет, что Alan Wake занимает особое место в сердцах сотрудников студии. Видимо, таким способом нас убеждают в том, что сиквел будет выполнен в лучшем виде. Что ж, поживём — увидим.