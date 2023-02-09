Ещё примерно полгода назад разработчики из Mundfish поделились информацией о минимальных и рекомендованных системных требованиях Atomic Heart. Информация, безусловно, ценная, но геймеры привыкли к детальным публикациям на соответствующую тему, поэтому сегодня Mundfish расщедрилась на подробную информацию относительно того, какой должна быть «начинка» вашего ПК, чтобы воспроизводить Atomic Heart в различных режимах.
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Выяснилось, что для комфортной игры в Atomic Heart вовсе необязательно обладать «атомным» компьютером. Для современно-консольного режима 1080p@60 fps при высоких настройках качества вполне хватит системы родом из 2016 года. Но не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу.
Минимальные 30-fps требования (1080p, 30 fps, низкие настройки графики):
- процессор: Intel Core i5-2500 или AMD Ryzen 3 1200;
- 8 Гбайт оперативной памяти (рекомендуется 12 Гбайт);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 380;
- 90 Гбайт свободного пространства на накопителе.
Минимальные 60-fps требования (1080p, 60 fps, низкие настройки графики):
- процессор: Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 3 1200;
- 8 Гбайт оперативной памяти (рекомендуется 12 Гбайт);
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- 90 Гбайт свободного пространства на накопителе.
Средние системные требования (1080p, 60 fps, средние настройки графики):
- процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1400;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT;
- 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном (SSD) накопителе.
Высокие системные требования (1080p, 60 fps, высокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 1600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 5700 XT;
- 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном (SSD) накопителе.
Ультравысокие системные требования (1080p, 60 fps, ультравысокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 5 2600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 6700 XT;
- 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном (SSD) накопителе.
Ультравысокие 4K системные требования (4K, 60 fps, ультравысокие настройки графики):
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
- 90 Гбайт свободного пространства на твердотельном (SSD) накопителе.
Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля. Тогда-то и узнаем, каковы реальные системные требования у новинки.