Финальная версия выйдет совсем скоро.

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Разработчики из студии Rockfish Games представили большой пакет информации о космическом экшене Everspace 2. Авторы раскрыли дату релиза, обновили список целевых платформ, а также раскрыли важные сведения по переводу на русский язык.

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Итак, конечная версия экшена должна появиться на PC (Steam, GOG, Microsoft Store) уже 6 апреля — речь идёт именно о выходе из раннего доступа. На консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S экшен появится летом текущего года. А вот на игровых устройствах прошлого поколения Everspace 2 не выйдет — генеральный директор Rockfish Games дал понять, что невероятные масштабы проекта вынудили разработчиков отказаться от одной только мысли переноса на PS4 и Xbox One. Щедрым жертвователям, которые отдавали свои деньги на Kickstarter, будет предложен возврат средств или версии для PS5 и Xbox Series X|S.

Приятно, что и про русскоязычную аудиторию авторы Everspace 2 не забыли. Именно поэтому поддержка языка появится в игре одновременно с дебютом версии 1.0 на ПК. Проект, Как вы понимаете, доступен жителям из РФ и РБ в магазине Steam. Если перейти на страницу с Everspace 2 в Steam, то можно убедиться, что космический экшен был достаточно тепло встречен публикой: более 5 тысяч отзывов, из которых 87 % являются положительными.

Everspace 2 — это динамичный боевк для одного игрока с открытым миром, множеством «лута» и элементами классической ролевой игры. Геймеров здесь ждёт захватывающая история, действие которой происходит в мире, полном тайн, опасностей и незабываемых приключений.

Во время прохождения сюжетной кампании исследователь заведёт друзей, которые помогут ему с выполнением заданий, а также окажут поддержку в ожесточённых боях и суровых испытаниях.

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«Открывайте новые инопланетные виды, тайны, головоломки, сокровища и защищайте свою добычу от космических пиратов. Однако не переоценивайте себя: на пути вам встретятся опасные зоны, полные щедрых наград — но чтобы получить крутое снаряжение и остаться в живых, вам предстоит продемонстрировать все свои навыки пилотирования и мастерство импровизации», — гласит официальное описание проекта в Steam.