Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Детали финальной версии Everspace 2: поддержка русского языка, отказ от PS4 и Xbox One, точная дата релиза
Финальная версия выйдет совсем скоро.
рекомендации
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Разработчики из студии Rockfish Games представили большой пакет информации о космическом экшене Everspace 2. Авторы раскрыли дату релиза, обновили список целевых платформ, а также раскрыли важные сведения по переводу на русский язык.

реклама

Итак, конечная версия экшена должна появиться на PC (Steam, GOG, Microsoft Store) уже 6 апреля — речь идёт именно о выходе из раннего доступа. На консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S экшен появится летом текущего года. А вот на игровых устройствах прошлого поколения Everspace 2 не выйдет — генеральный директор Rockfish Games дал понять, что невероятные масштабы проекта вынудили разработчиков отказаться от одной только мысли переноса на PS4 и Xbox One. Щедрым жертвователям, которые отдавали свои деньги на Kickstarter, будет предложен возврат средств или версии для PS5 и Xbox Series X|S.

Приятно, что и про русскоязычную аудиторию авторы Everspace 2 не забыли. Именно поэтому поддержка языка появится в игре одновременно с дебютом версии 1.0 на ПК. Проект, Как вы понимаете, доступен жителям из РФ и РБ в магазине Steam. Если перейти на страницу с Everspace 2 в Steam, то можно убедиться, что космический экшен был достаточно тепло встречен публикой: более 5 тысяч отзывов, из которых 87 % являются положительными.

Everspace 2 — это динамичный боевк для одного игрока с открытым миром, множеством «лута» и элементами классической ролевой игры. Геймеров здесь ждёт захватывающая история, действие которой происходит в мире, полном тайн, опасностей и незабываемых приключений.

Во время прохождения сюжетной кампании исследователь заведёт друзей, которые помогут ему с выполнением заданий, а также окажут поддержку в ожесточённых боях и суровых испытаниях.

рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-19% на 13900KF - цены рухнули
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

«Открывайте новые инопланетные виды, тайны, головоломки, сокровища и защищайте свою добычу от космических пиратов. Однако не переоценивайте себя: на пути вам встретятся опасные зоны, полные щедрых наград — но чтобы получить крутое снаряжение и остаться в живых, вам предстоит продемонстрировать все свои навыки пилотирования и мастерство импровизации», — гласит официальное описание проекта в Steam.

#everspace 2 #rockfish games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Точную дату выхода космического шутера Everspace 2 из раннего доступа огласят на следующей неделе
Космический шутер Everspace 2 выйдет из раннего доступа в 2023 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Leopard 2 увязнут в грязи, а Abrams отправятся на Тайвань - какие проблемы ждут танки в Украине
11
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
19
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
16
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
12
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
4
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
79
6 удивительных фактов о ChatGPT, о которых вам никто не расскажет
12
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
1
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
37

Сейчас обсуждают

Dusty Soldier
19:20
Наверное, pci-e 3.0, a в 550-м 4.0
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:19
так наши учат а не учатся. вон твоего кореша обучили уже. сессию чертям сдавать будет В России мать и вдова ликвидированного оккупанта начали «войну» за его машину Скандал разгорелся в Чувашии. Сме...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Dusty Soldier
19:18
М2 nvme не отнимает, а М2 sata отнимает
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:17
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Nutty8702
19:17
Бегут впереди паровоза: путинские пропагандисты обещают россиянам бомбежки на 1000 км вглубь страны Ну и что радует, знают, что наши летчики очень быстро учатся https://t.me/Pravda_Gerashchenko/6364...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:17
Турецкие СМИ сообщают, что артиллерия Асада нанесла удар по районам, сильно пострадавшим от землетрясения менее чем через два часа после того, как произошла катастрофа.
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:16
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Dusty Soldier
19:16
У амдшных досок есть Х, это у интела Z
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:15
"Россия-самая паскудная,до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою истори...
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Вежливый_B-R_A_D_L_E_Y
19:15
В Украину уехал взвод «Ночных волков» Воевать согласились менее 1% пропутинских байкеров.
Зеленский призвал Великобританию передать Украине боевые самолёты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем