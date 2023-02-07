Уровень «хайпа» вокруг Hogwarts Legacy был весьма высоким, что неудивительно, ведь мы имеем дело с полноценной игрой во вселенной «Гарри Поттера», которая при этом максимально отстранена от избитой истории троицы известных героев. В связи с этим сегодня, когда к Hogwarts Legacy открылся ранний доступ для всех предзаказчиков проекта, зрители ринулись на Twitch знакомиться с геймплеем.
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И вот здесь начинается суть данной новостной заметки: Hogwarts Legacy установила рекорд по числу зрителей на Twitch в сегменте одиночных игр — на момент публикации данного материала новинку смотрели свыше 1,2 миллиона человек. Предыдущий рекорд в 1,14 миллиона человек в данном сегменте принадлежал Cyberpunk 2077.
Формально релиз «для всех» состоится 10 февраля, ну а пока что беглый просмотр прямых трансляций на Twitch позволяет сделать вывод, что среди разработчиков Hogwarts Legacy свой хлеб не зря ели разве что дизайнеры интерьеров и локаций. В остальном стримеры называют новинку «пресной» и скучноватой.
Как бы то ни было, первые осмысленные пользовательские оценки Hogwarts Legacy начнут поступать только через несколько часов — тогда-то и станет ясно, стоит ли эта игра своих денег. В любом случае, в России в неё можно поиграть только прибегая к танцам с бубном.