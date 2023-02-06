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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Детали сезона «Разгул» королевской битвы Apex Legends
Впервые не будет представлено новой легенды.
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Популярная королевская битва Apex Legends в скором времени получит крупное обновление, получившее название «Разгул». Адпейт добавит в игру режим «Командный бой насмерть» в формате «6 на 6», энергетическую винтовку «Возмездие» и переработанную систему классов. В случае с последними каждый получит уникальный перк. А вот нового героя в этот раз не будет — впервые за всю историю выпуска подобных обновлений.

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Режим «Командный бой насмерть» будет доступен первые три недели сезона. Пять классов персонажей выглядят следующим образом: «Атака», «Разведка», «Столкновение», «Контроль» и «Поддержка». Среди доступных для них перков будут обязательно добавлены разные способы оживления союзников, а также взаимодействия с новыми контейнерами и добычей.

«Разгул» внесёт балансные правки для некоторых легенд, включая Рэйф, Сиару и Лайфлайн. А из нового оружия особого внимания заслуживает энергетическая штурмовая винтовка «Возмездие». Если вы только планируется приобщиться ко вселенной Apex Legends, то разработчики приготовят для вас обучающие матчи, которые помогут быстрее освоить основные механики игры.

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Прочие подробности сезона «Разгул» должны быть обнародованы ближе к его запуску, который намечен на 14 февраля 2023 года.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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