Если очень любить игры, то можно что-нибудь по вкусу и найти.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Когда на планете бушевала пандемия, представители игровой индустрии собрались и предложили Valve запустить виртуальный фестиваль «Играм быть», позволяющий всем желающим, сидя дома, опробовать ещё находящиеся в разработке проекты. С тех пор проблема пандемии практически испарилась, в мире начали происходить события, на фоне которых коронавирус выглядит детской шалостью, ну а традиция проведения фестиваля «Играм быть» в Steam уже устоялась. И сегодня начался очередной его этап.

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Фестиваль продлится в течение недели — вплоть до 13 февраля, 21:00 по московскому времени. В его рамках игроки смогут опробовать демоверсии сотни находящихся в производстве игр, включая даже некоторые относительно известные, такие, как Corsairs Legacy и Xenonauts 2.

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В целом такие фестивали посвящены инди-проектам для больших ценителей, поэтому и отношение к нему должно быть соответствующим.