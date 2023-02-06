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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Мрачный «роглайт» Darkest Dungeon II выйдет из раннего доступа в конце весны
А пока можно отведать демоверсию.
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Ранее предполагалось, что полноценный релиз Darkest Dungeon II состоится в феврале текущего года, но реальность — штука суровая, и с ней необходимо считаться. В связи с этим прогнозы разработчиков из Red Hook Studios предсказуемо с треском провалились, так что сегодня девелоперы объявили новую дату релиза — 8 мая в Steam и Epic Games Store.

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А до тех пор в Steam можно опробовать демоверсию данного мрачного «роглайта», что стало возможным благодаря стартовавшему сегодня в сервисе от Valve очередному фестивалю «Играм быть».

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Стоит отметить, что Darkest Dungeon II обещает во всех аспектах превзойти свою предшественницу, завоевавшую широкую известность в весьма узких кругах. Вероятно, продолжение сможет привлечь к себе более внушительную аудиторию.

#red hook studios #darkest dungeon ii
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