А пока можно отведать демоверсию.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Ранее предполагалось, что полноценный релиз Darkest Dungeon II состоится в феврале текущего года, но реальность — штука суровая, и с ней необходимо считаться. В связи с этим прогнозы разработчиков из Red Hook Studios предсказуемо с треском провалились, так что сегодня девелоперы объявили новую дату релиза — 8 мая в Steam и Epic Games Store.

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А до тех пор в Steam можно опробовать демоверсию данного мрачного «роглайта», что стало возможным благодаря стартовавшему сегодня в сервисе от Valve очередному фестивалю «Играм быть».

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Стоит отметить, что Darkest Dungeon II обещает во всех аспектах превзойти свою предшественницу, завоевавшую широкую известность в весьма узких кругах. Вероятно, продолжение сможет привлечь к себе более внушительную аудиторию.