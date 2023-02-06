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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Epic Games Store изымает у россиян и белорусов подарочные копии Dishonored Death of the Outsider
Было очевидно, что их раздавали по ошибке.
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В минувший четверг в Epic Games Store стартовала очередная раздача игр, в рамках которой все желающие могли забрать Dishonored Death of the Outsider. Несмотря на то, что издателем игры числится Bethesda Softworks, которая с некоторых пор принадлежит свернувшей свою деятельность в России и Беларуси Microsoft, российские и белорусские пользователи EGS всё равно могли забрать данный проект в качестве подарка.

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Было очевидно, что мы имеем дело с ошибкой со стороны Epic Games Store, поэтому когда в магазине спохватились, то не придумали ничего лучше, как в одностороннем порядке изъять Dishonored Death of the Outsider с соответствующих учётных записей. Сегодня об этом начали массово сообщать пользователи сервиса.

Ранее аналогичная ситуация произошла с розданной подарочной копией Kerbal Space Program, которая издаётся входящим в состав свернувшей свою деятельность в РФ и РБ Take-Two Interactive подразделением Private Division.

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Всё это в очередной раз демонстрирует тот факт, что владение цифровыми копиями игр не является их владением в привычном смысле этого слова. По факту, вам просто разрешают запускать игру, при этом имея право в любой момент отозвать лицензию по любому, даже самому надуманному поводу, что мы и наблюдаем уже во второй раз.

#epic games #epic games store
5
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