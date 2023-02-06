Охват бренда расширяется.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На сегодняшний день бренд EA Originals используется издательством Electronic Arts для финансирования разработки и продвижения небольших, но интересных проектов. В частности, своим появлением замечательные игры по типу Unravel и It Takes Two обязаны именно программе EA Originals. Но одними инди-проектами жив не будешь, поэтому в интервью изданию GamesIndustry руководитель EA Original Джефф Гамон отметил, что впоследствии в данную программу/бренд включат и высокобюджетные (AAA) проекты от сторонних студий.

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В детали Гамон вдаваться не стал, но сам факт расширения деятельности программы — это, определённо, позитивное явление, особенно на фоне того, что из внутренних студий Electronic Arts в AAA-сегменте в основном выходят одни сплошные разочарования.