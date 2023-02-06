Закрытая «альфа» игры пройдет с 31 марта по 2 апреля.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Игровое издательство Bandai Namco совместно с разработчиками из Bandai Namco Studios в подробностях рассказали о ключевых геймплейных механиках файтинга Tekken 8, а также представили для него нового персонажа. Вся информация была представлена в рамках финала киберспортивного турнира Tekken World Tour 2022.

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Список бойцов пополнился расчётливой Ниной Уильямс, но прям пополнением это назвать сложно, потому что девушка присутствовала во всех частях Tekken. Про неё известно, что она агент спецслужб и шпионка, родилась в Ирландии. Оценить внешний вид Нины Уильямс именно в восьмой части можно с помощью свежего геймплейного ролика. Он демонстрирует нам умение девушки обращаться с огнестрельным оружием и, разумеется, приёмами рукопашного боя.

Ещё в рамках презентации игры разработчики много времени уделили рассказу о свежих геймплейных механиках. Тут есть обновлённые системы Rage и Heat, механики восстановления здоровья во время боя, упрощённая схема управления и кое-что ещё.

Та же система Rage автоматически активируется, когда персонаж игрока теряет определённое количество здоровья. После активации он начинает наносить больше урона. Или вот Heat — это новая система, которая дебютирует именно в восьмой Tekken. Она активируется нажатием одной кнопки и длится 10 секунд, поощряя игрока на активное нападение.

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Tekken 8 должна выйти на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Сроки выхода пока не установлены, но закрытое альфа-тестирование должно начаться уже в рамках японского турнира EVO Japan 2023, которое пройдет с 31 марта по 2 апреля. Также Bandai Namco подтвердила, что планирует провести Tekken World Tour 2023 полностью в офлайн-режиме.