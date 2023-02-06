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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Онлайн-экшен Crossout получил обновление «Северное сияние» с фракцией, картой и режимом настраиваемых боёв
Игра развивается.
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Разработчики из компании Gaijin Entertainment выпустили обновление «Северное сияние» для онлайн-экшена Crossout. Апдейт добавил в игру фракцию под названием Гиперборея, карту «Вулкан», режим настраиваемых боёв «Игротека», напарника по имени Герц и множество других деталей для бронеавтомобилей.

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Новая фракция в игре позиционируется как «сплочённое сообщество людей, переживших апокалипсис в суровых северных условиях». Закалённые представители фракции «Гиперборея» привыкли кочевать по ледяным пустошам, используя для передвижения корпусы гигантских подлодок и ледоколов как мобильные штаб-квартиры, склады оружия и крепости. По здешней легенде гиперборейцы умеют разбирать суда и переплавлять их на собственную технику, подходящую для использования при низких температурах. Разумеется, внешне такие повозки разительно отличаются от других.

PvP-карта «Вулкан» представляет собой территорию бывшей научной станции, которая пережила извержение вулкана. Что до напарника Герца, то он является молодым учёным, который «обожает огнеопасные эксперименты» с электричеством. Его активные и пассивные навыки подойдут всем, кто полагается на энергетическое оружие и защитные поля.

Режим настраиваемых боёв «Игротека» предоставляет игрокам возможность создавать свои режимы с уникальными условиями. Можно выбирать продолжительность боя и количество раундов, настраивать количество контрольных точек, выставлять ограничения по технике и даже контролировать погодные условия.

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Одновременно с дебютом «Северного сияния» в онлайн-экшене Crossout также стартовал новый сезон боевого пропуска, который продлится до 7 июня. Игроки смогут зарабатывать награды, продвигаясь по шкале прогресса, среди которых есть легендарная кабина «Мунин», эпические гусеницы «Слейпнир» и другие штуки. Остальные подробности есть на официальном сайте Crossout.

#gaijin entertainment #crossout
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