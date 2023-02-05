Вышедший на прошлой неделе ремейк Dead Space получил тёплые отзывы как от прессы, так и от конечных игроков, и многим пользователям стало любопытно, сколько времени ушло на производство проекта такого масштаба. Ответ на соответствующий вопрос дали сами разработчики ремейка из EA Motive, благодаря чему выяснилось, что работа велась весьма долго, особенно, учитывая тот факт, что речь идёт о ремейке — без необходимости прорабатывать с нуля мир, его историю, «лор», персонажей, сюжет и взаимосвязи.
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По словам девелоперов, работа над ремейком Dead Space велась 2,5 года — с осени 2020 года, то есть, сразу после того, как они закончили работу над Star Wars Squadrons. Иными словами, на протяжении двух с половиной лет разработчики корпели над воссозданием игры в более современной «обёртке». Впрочем, учитывая, что основной процесс выпал на период пандемии, на это можно сделать скидку.
Ремейк Dead Space доступен на PC и консолях текущего поколения. В России игру можно установить только различными обходными путями или же в «народной» версии. Последнее, учитывая, что Electronic Arts прямым текстом отказалась от российских денег и игроков, теперь не должно терзать вашу душу вообще ни на йоту.