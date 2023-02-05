Многие завсегдатаи популярной онлайн-игры EVE Online давно используют Microsoft Excel для подсчёта нужных показателей, поэтому разработчики из CCP Games всерьёз озадачились реализацией полноценной надстройки для табличного процессора от редмондцев. Уже сейчас исландская студия показала, как именно будет выглядеть интеграция с программой.
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Сама CCP Games открыто признаётся, что EVE Online давно называют «электронными таблицами в космосе», именно поэтому они решили дать игрокам возможность «расщепить всю вселенную на цифры».
Готовящаяся надстройка умеет парсить нужные данные прямиком из игры. Например, она в состоянии сформировать таблицу с доходами, историей заказов и тому подобными данными. Разработчики считают, что их программная новинка должна облегчить жизнь всем тем завсегдатаям EVE Online, которые не связали свою жизнь с программированием.
Надстройка для Microsoft Excel ещё находится в стадии тестирования, именно поэтому у игроков есть замечательная возможность принять участие в её создании и оказать ход на её промежуточное развитие. CCP Games намерена провести закрытое бета-тестирование и собирает группу желающих принять участие в данном мероприятии.
В данный момент времени разработчики хотят привлечь как можно больше геймеров с разным уровнем вовлечённости, разным опытом и стилем игры мероприятие пройдет на английском языке, для участия в нё нужно подать заявку через специальную форму.
Когда будет реализована связка EVE Online с табличным процессором Microsoft Excel — ещё неизвестно. Впервые об готовящейся интеграции стало известно в мае 2022-го. Разработчикам космической MMO пришлось напрямую обратиться к редмондцам с предложением, которое было одобрено практически сразу. До общения с Microsoft сотрудники CCP Games воспринимали всю идею интеграции как шутку, но она затянулась и, как видим, переросла в нечто большее.