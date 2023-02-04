А это значит, что игровой мир по размерам превзойдёт «Павший Орден». Наверное.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Многие из тех, кому понравилась Star Wars Jedi Fallen Order, упрекали разработчиков в том, что те не предусмотрели систему быстрого перемещения между локациями, что добавляло в проект ненужную рутину и искусственно увеличивало время его прохождения. В Star Wars Jedi Survivor эту проблему решили, добавив широко применяемый в играх с открытым миром так называемый «фаст тревел». Соответствующей информацией в беседе с изданием GamesRadar поделился геймдиректор проекта Стиг Асмуссен.

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Помимо быстрого перемещения игроки, при желании, смогут использовать различных ездовых животных мира «Звёздных войн», так что вопрос преодоления больших расстояний в «Выжившем» не стоит. Зато какой вопрос стоит — это то, как, собственно, в Jedi Survivor будет реализована система быстрого перемещения. Среди противников данной системы в основном используется аргумент об «абстрактности» быстрого перемещения, плохо обыгранного с точки зрения игрового «лора» и механик игрового мира.

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Как данная проблема решена в Star Wars Jedi Survivor, узнаем, очевидно, уже 28 апреля на всех актуальных платформах. Всё верно: на днях релиз Jedi Survivor отложили с 17 марта на 28 апреля.