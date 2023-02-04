Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Dragon Age Dreadwolf выйдет не раньше 2024 года — авторитетный инсайдер
Вряд ли кто-то ожидает игру раньше. Новостей на эту тему нет вообще.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

На протяжении многих лет — с конца 2018 года, когда состоялся официальный анонс — фанаты Dragon Age находятся в режиме ожидания хоть каких-нибудь новостей относительно нового проекта в серии с подзаголовком Dreadwolf. За все эти годы новостей на тему новинки было опубликовано так мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки, причём каждая такая свежая новость несёт не столько радость, сколько мысль «Ну, ладно, игр и разработчиков много — найдём, во что поиграть».

реклама

Вот и сегодня случилась похожая история. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока не ошибся ни в одном из своих «предсказаний» по играм, сообщил, что побеседовал с несколькими пожелавшими остаться анонимными разработчиками из BioWare, от которых услышал, что Dragon Age Dreadwolf находится в таком состоянии, что раньше 2024 года о его полноценной премьере и релизе можно не говорить.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Хотя сведений о Dragon Age Dreadwolf кот наплакал, но одна из главных сюжетных деталей нам уже известна: одним из главных действующих лиц в новинке будет известный игрокам по Dragon Age Inquisition маг Солас, так же известный, как Ужасный Волк (Dread Wolf).

#electronic arts #bioware #dragon age dreadwolf
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатель Dead Space похвалил авторов ремейка за качество продукта
Need for Speed Unbound не оправдала ожиданий Electronic Arts
СМИ: EA отменила неанонсированный одиночный шутер во вселенной Titanfall/Apex
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
53
Что смогут противопоставить западные Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 танковому арсеналу России
38
Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО
57
Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей
13
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
52
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
32
Как я посмотрел Аватар: Путь воды...
90
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
33

Сейчас обсуждают

Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
16:30
ты проверяй инфу дaлбаеб. https://alerts.in.ua
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
FelsheR-BAN100564
16:29
Да, да, ты прав! У нас даже Евпатий Коловрат был)). А народа и территории украины не было до 91го года!)
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
Shehenbek-Tant-Ogly
16:29
пью ссанину вежливого, он мне её почтой присылает
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
16:29
дaлбаебам как и собачке павлова надо объяснять долго и доходчиво Пропагандисты Путина уже готовят россиян к поражению Симоньян запаниковала из-за поставок вооружения для Украины. Российские пропаган...
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
Михаил Михайличенко
16:28
иди отсюда .
ВСУ вновь нанесли удар по Белгородской области
Кружит голову боярышник
16:28
Нет, шунчик нормальный пацану на диване спит. Это я боярышник здесь сплю
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
dmitry07
16:28
"Предположительно" Ключевое слово всей этой простыни.
Отменённый Sci-fi шутер Titanfall Legends: чего же лишились игроки
Slow Mo
16:27
Мир и процветание для верхушки- смерть и Ад обывателю
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
Олег Гончаров
16:27
Свой ебальник набей этим фанерым рогозиножопаходом🤣🤣🤣🤣🤣
Охотник на M1 Abrams и Leopard 2 прибыл в СВО – на что способен роботизированный комплекс «Маркер»
Кружит голову боярышник
16:27
Это самая лучшая новость которую я слышал, теперь надо у России весь ядерный потенциал ликвидировать. Чтобы в будущем страна террорист никому не навредила
Зеленский теперь выезжает из Украины в страны Запада только для обсуждения поставок вооружения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем