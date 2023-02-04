Вряд ли кто-то ожидает игру раньше. Новостей на эту тему нет вообще.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На протяжении многих лет — с конца 2018 года, когда состоялся официальный анонс — фанаты Dragon Age находятся в режиме ожидания хоть каких-нибудь новостей относительно нового проекта в серии с подзаголовком Dreadwolf. За все эти годы новостей на тему новинки было опубликовано так мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки, причём каждая такая свежая новость несёт не столько радость, сколько мысль «Ну, ладно, игр и разработчиков много — найдём, во что поиграть».

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Вот и сегодня случилась похожая история. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока не ошибся ни в одном из своих «предсказаний» по играм, сообщил, что побеседовал с несколькими пожелавшими остаться анонимными разработчиками из BioWare, от которых услышал, что Dragon Age Dreadwolf находится в таком состоянии, что раньше 2024 года о его полноценной премьере и релизе можно не говорить.

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Хотя сведений о Dragon Age Dreadwolf кот наплакал, но одна из главных сюжетных деталей нам уже известна: одним из главных действующих лиц в новинке будет известный игрокам по Dragon Age Inquisition маг Солас, так же известный, как Ужасный Волк (Dread Wolf).