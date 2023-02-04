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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Энтузиаст готовит впечатляющий графический мод для Cyberpunk 2077
Моддер Halk Hogan PL завален работой, однако.
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В своё время моддер Halk Hogan PL выпустил в свет графическую модификацию для The Witcher 3 Wild Hunt под названием HD Reworked Project. Работа энтузиаста понравилась не только простым геймерам, но и непосредственно разработчикам из CD Projekt RED, которые включили её часть в свою «некстгенную» версию третьего «Ведьмака». Теперь Halk Hogan на пути к своему новому творению — теперь уже для Cyberpunk 2077.

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По словам энтузиаста, работа над графической модификацией для Cyberpunk 2077 началась недавно, однако многие её аспекты уже удалось реализовать, а именно — частично обновить текстуры. Как это выглядит, можно посмотреть в нижеуказанном видеоролике.

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Несмотря на то, что модификация находится в производстве небольшой промежуток времени, Halk Hogan уже готов «скоро» выпустить её в свет. Нетрудно догадаться, что улучшение текстур проводится с помощью нейросетей, что позволяет проводить огромные объёмы работ в сжатые сроки.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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