Выглядит неплохо, а это уже большое достижение.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Издание Game Informer решило порадовать широкую геймерскую общественность публикацией продолжительной видеозаписи игрового процесса ремейка Resident Evil 4. Учитывая, как редко подобные материалы вообще выходят, а до релиза ремейка осталось чуть больше полутора месяцев, лучшего «тайминга» трудно придумать.

реклама

Итак, игровой процесс в нижеуказанной записи происходит в пятой внутриигровой главе во время проливного — как из ведра — дождя, а Леон Кеннеди с боем, сквозь охрану и различных чудовищ, пробивается к своей цели.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Релиз обновлённой Resident Evil 4 состоится на актуальных платформах 24 марта этого года.