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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Отстрел чудищ под ливнем — в 12-минутном видео геймплея ремейка Resident Evil 4
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Издание Game Informer решило порадовать широкую геймерскую общественность публикацией продолжительной видеозаписи игрового процесса ремейка Resident Evil 4. Учитывая, как редко подобные материалы вообще выходят, а до релиза ремейка осталось чуть больше полутора месяцев, лучшего «тайминга» трудно придумать.

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Итак, игровой процесс в нижеуказанной записи происходит в пятой внутриигровой главе во время проливного — как из ведра — дождя, а Леон Кеннеди с боем, сквозь охрану и различных чудовищ, пробивается к своей цели.

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Релиз обновлённой Resident Evil 4 состоится на актуальных платформах 24 марта этого года.

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