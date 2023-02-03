Издание Game Informer решило порадовать широкую геймерскую общественность публикацией продолжительной видеозаписи игрового процесса ремейка Resident Evil 4. Учитывая, как редко подобные материалы вообще выходят, а до релиза ремейка осталось чуть больше полутора месяцев, лучшего «тайминга» трудно придумать.
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Итак, игровой процесс в нижеуказанной записи происходит в пятой внутриигровой главе во время проливного — как из ведра — дождя, а Леон Кеннеди с боем, сквозь охрану и различных чудовищ, пробивается к своей цели.
Релиз обновлённой Resident Evil 4 состоится на актуальных платформах 24 марта этого года.