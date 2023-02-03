Не иначе как случилось что-то.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В прошлом месяце в Microsoft произошло сокращение десяти тысяч сотрудников, после чего компания начала сокращать расходы на не особо важные направления своей деятельности. В частности, на маркетинг. Как стало известно сегодня с подачи редактора издания Video Games Chronicle Энди Робертсона, сокращение необязательных расходов в Microsoft оказалось таким значительным, что под раздачу попало и участие компании в выставке E3 этим летом. Как передаёт Робертсон, компания попросту её пропустит.

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Уточняется, что непосредственно игры от внутренних студий Microsoft на E3 2023 представлены будут, но вот стенд компании и выступление в рамках пресс-конференции — отменяются. Пока что Microsoft данные сведения не подтвердила, поэтому расценивать их необходимо как слухи. Кроме того, к лету ситуация может измениться, и отношение руководства компании к «лишним» тратам — тоже.

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В этом году E3 пройдёт с 13 по 16 июня. Это первая «нормальная» E3 после пандемии коронавируса.