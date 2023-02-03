Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Кооперативный шутер Back 4 Blood, вдохновлённый Left 4 Dead, перестанет получать обновления
Разработчикам пора смириться и заняться экспериментами в другом жанре.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Компания Turtle Rock сообщила о прекращении работ над новым контентом для кооперативного шутера Back 4 Blood. Любого рода обновления с техническими правками тоже остаются в прошлом. Девелоперы дали понять, что они в составе небольшой команды уже начали работать над своим следующим проектом. Собственно, это и является причиной прекращения поддержки упомянутого шутера.

реклама

Как водится в подобных случаях, разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и дали понять, что серверы Back 4 Blood пока продолжат работать. Что до самой игры, то она вышла осень 2021-го года на ПК и двух поколениях консолей Xbox и PlayStation.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Проект был неплохо принят геймерами и профильной прессой, но это никак не помогло ему надолго обосноваться в переполненной нише кооперативных шутеров. После релиза Back 4 Blood получила три крупных обновления, а также множество мелких балансных правок. Всё в том же 2021-м году (уже после релиза) было объявлено, что Turtle Rock перешла под крыло китайской Tencent. Ну, хоть без работы не останутся.

#back 4 blood #turtle rock
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сетевой шутер Back 4 Blood получил дополнение с новой порцией сюжета и другим контентом
Зомби-боевик Back 4 Blood получил дополнение под названием «Река крови»
Видео: трейлер к завтрашнему релизу второго дополнения к Back 4 Blood
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
65
Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
66
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
27
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
12
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
3 самые популярные стратегии в 2022 году
22
Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России
10
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
00:49
Там женщины и на 200 кг есть, в чем проблема?
В Херсонской области засветилась "прыгающая мина" ПТКМ-1Р, ждущая в гости немецкого Leopard 2
3000kyky Sakh
00:45
Наступать украинским войскам запретили до часа пик. Вот и пользуются моментом российские захватчики. Пусть подьзуются. Всему свое время.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку
Boris Lagutkin
00:44
Позвольте, позвольте! Вы не московиты и это доказываете тэстами, мы московиты с гаплогруппой R1a1, а где же укры? Да, и кстати, в славянской расе нет следов монголо-татар. Но это уже совсем другая ист...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
3000kyky Sakh
00:42
Это стиль такой у ррссийских пропагандистов. Накидать кучу тезисов, которые надо все разбирать или не трогать вообще. Весьма эффективный кстати. Т.к.. разбор займет места больше, чем сама агитка - п...
Путин предупредил Запад: «Применением бронетехники дело не закончится»
Nutty8658
00:41
Ну блин, историк... РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия... Какая там группа, ты потомок древних укров и татаромонгол... Ну а депутут Сейма прав - русский язык - смесь украинского и татаро-монголь...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Boris Lagutkin
00:36
А РККА это кто? И при чём тут РККА и славяне? Гаплогруппа ведь не от идеологии появляется, а с ней рождаются! Но коли вы доказываете тэстами что вы не гаплогруппа R1a1 т.е. вы не московиты то вы и не ...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
forbidden characters 3
00:31
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
Nutty8658
00:28
"Русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински": депутат Сейма считает, что русской нации не существует... И я с ним согласен... Вот ты-то точно потомок РККА и ...
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Boris Lagutkin
00:27
Вообще то тогда там ( на Звенигородщине) рулили пшеки ... И язык холопов и панов был польский.... Но Шевченко ведь был бунтарь и т.к. кроме русского другого не знал вот и писал на русском (бунтарил!)....
Вооружённые Силы РФ нанесли удар по крупнейшему украинскому заводу тяжёлого машиностроения
Kutuz
00:27
Пффф, не новость, а просто кринжатина какая-то. Да и никаких точных данных даже по уничтоженной "бронемашине" тоже нет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров восхитился красотой горящей военной техники НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем