Разработчикам пора смириться и заняться экспериментами в другом жанре.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания Turtle Rock сообщила о прекращении работ над новым контентом для кооперативного шутера Back 4 Blood. Любого рода обновления с техническими правками тоже остаются в прошлом. Девелоперы дали понять, что они в составе небольшой команды уже начали работать над своим следующим проектом. Собственно, это и является причиной прекращения поддержки упомянутого шутера.

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Как водится в подобных случаях, разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и дали понять, что серверы Back 4 Blood пока продолжат работать. Что до самой игры, то она вышла осень 2021-го года на ПК и двух поколениях консолей Xbox и PlayStation.

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Проект был неплохо принят геймерами и профильной прессой, но это никак не помогло ему надолго обосноваться в переполненной нише кооперативных шутеров. После релиза Back 4 Blood получила три крупных обновления, а также множество мелких балансных правок. Всё в том же 2021-м году (уже после релиза) было объявлено, что Turtle Rock перешла под крыло китайской Tencent. Ну, хоть без работы не останутся.