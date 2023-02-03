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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В 10-минутном геймплейном видео «выживача» The Day Before показали локации города и кастомизацию оружия
Больше не показали толком ничего.
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Разработчики из Fntastic — студии, которая берёт своё начало из Якутска, опубликовали обещанный десятиминутный геймплей своего «выживача» The Day Before. Сделано это было исключительно с целью того, чтобы потенциальные покупатели убедились в существовании проекта, так что ничего особо интересного девелоперы не показали: всё, что мы можем видеть, это бесцельные блуждания по улицам города, редкие демонстрации игровых механик и полное отсутствие активных действий.

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Отдельного внимания заслуживает система кастомизации оружия: «ствол» можно усовершенствовать, меняя дульные приспособления, прицелы, приклады, рукоятки, магазины и тому подобное. Все эти модификации позволяют увеличивать различные параметры оружия: от удобства использования и возможности ведения прицельной стрельбы до повышения убойной силы.

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Выйдет The Day Before ещё нескоро — в ноябре сего года — и то, увидев кадры игрового процесса, мы ни капельки не удивимся, если в итоге релиз переедет на следующий год, и хорошо — если на первую его половину.

#the day before #fntastic
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