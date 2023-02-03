Больше не показали толком ничего.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Разработчики из Fntastic — студии, которая берёт своё начало из Якутска, опубликовали обещанный десятиминутный геймплей своего «выживача» The Day Before. Сделано это было исключительно с целью того, чтобы потенциальные покупатели убедились в существовании проекта, так что ничего особо интересного девелоперы не показали: всё, что мы можем видеть, это бесцельные блуждания по улицам города, редкие демонстрации игровых механик и полное отсутствие активных действий.

реклама

Отдельного внимания заслуживает система кастомизации оружия: «ствол» можно усовершенствовать, меняя дульные приспособления, прицелы, приклады, рукоятки, магазины и тому подобное. Все эти модификации позволяют увеличивать различные параметры оружия: от удобства использования и возможности ведения прицельной стрельбы до повышения убойной силы.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Выйдет The Day Before ещё нескоро — в ноябре сего года — и то, увидев кадры игрового процесса, мы ни капельки не удивимся, если в итоге релиз переедет на следующий год, и хорошо — если на первую его половину.