Разработчики из компании Blizzard объявили о запуске своеобразного «Боевого пропуска» в онлайн-игре World of Warcraft: Dragonflight. Здесь он получил название «Торговая лавка», его ключевое отличие от подобных активностей в других проектах — полная бесплатность.
реклама
Действует новая игровая сущность в World of Warcraft следующим образом: геймеры за особую валюту приобретают различные косметические предметы. Особая валюта — это торговые купоны, которые можно зарабатывать, выполняя задания из «Журнала путешественника». В любом случае, квесты привязаны к разным активностям в World of Warcraft.
Торговые купоны можно только заработать — вариантов с покупкой за реальные деньги не предусмотрено. Пока что. То есть, игроки будут получать награды из «Торговой лавки» совершенно бесплатно, но потратить своё время им придётся.
Разработчики собираются обновлять ассортимент предметов в «Торговой лавке» ежемесячно. Например, сейчас там можно приобрести 15 предметов, среди которых есть маунт Небесный скакун и боевой питомец Гаррлок. Информация о данных предметов вместе со скриншотами была опубликована на портале Noob Club.
И ещё одно важное замечание — для пользования «Торговой лавкой» у игрока должна быть активная подписка на World of Warcraft.