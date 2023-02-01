Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Amnesia The Bunker выйдет на два месяца позже — разработчики много болели и не успевают доделать игру в срок
Говорят, коллектив маленький, и каждая болезнь серьёзно подрывает производственный процесс.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Небольшие коллективы разработчиков игр, с одной стороны, позволяют создавать по-настоящему достойные продукты, но с другой стороны, отличаются уязвимостью к форс-мажорным обстоятельствам. Именно это произошло у студии Frictional Games, которая сейчас корпит над хоррором Amnesia The Bunker: изначально предполагалось, что игра выйдет в свет в марте, однако сегодня разработчики сообщили, что релиз пришлось отложить до 16 мая.

реклама

В качестве причины авторы назвали череду болезней, с которыми они столкнулись в течение зимы. По словам девелоперов, будучи небольшим коллективом, подобные вещи серьёзным образом негативно влияют на производственный процесс. Торопиться с работой, что может привести к дополнительным проблемам, в коллективе не хотят, поэтому приняли непростое, но нужное решение о переносе выхода.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Напомним, что в Amnesia The Bunker наш герой попадает в запутанный бункер времён Первой мировой войны, не помня, как и почему он здесь оказался. Конечная цель — отыскать в бесконечных лабиринтах бункера выход наружу.

#frictional games #amnesia the bunker
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Решение головоломок — в свежем геймплейном видео Amnesia The Bunker
Искусство открывания дверей — в свежем геймплее Amnesia The Bunker
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
41
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
19
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
95
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
6
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
37
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
28
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
5
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
59
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
11
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
14

Сейчас обсуждают

Nutty8656
22:19
В россии борьба с коррупцией априори невозможна... А Бахмут - только через бинокль...
Путин назвал ликвидацию возможности обстрелов территории России со стороны Украины приоритетной задачей Минобороны
Nutty8656
22:19
Ну если рашки не будет - то обстреливать будет нЕчего...
Путин назвал ликвидацию возможности обстрелов территории России со стороны Украины приоритетной задачей Минобороны
Nutty8656
22:18
Гы-гы, карту? Это как нюхать цветы в противогазе... Ты бы еще соловьева канал дал для истины...
Путин назвал ликвидацию возможности обстрелов территории России со стороны Украины приоритетной задачей Минобороны
Nutty8656
22:17
Давно пора...
Reuters: США намерены передать Украине ракеты большой дальности поражения GLSDB
Nutty8656
22:15
https://youtu.be/1LDclaJwkz8
Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
Слава Реальномегадуб
22:15
Чессн, не понимаю, почему все так хейтят новую нфску.. ладно персонажи, но игра то про машины, не думаю что это причина не покупать
Need for Speed Unbound не оправдала ожиданий Electronic Arts
Dimkovski
22:14
Если 4060Ti будет как 3080, то можно взять тыщ за 40рушлей
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
XxxViPMaNXxx
22:13
В играх пусть творят что угодно,было бы интесно играть..
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
Necrams
22:13
Ну так метро всегда было с политическим подтекстом, с самой первой части в нем присутствует стандартная клюквенная антисоветская повесточка.
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
Spambomber_26
22:13
В Крыму национализируют имущество украинских олигархов Ахметова и Коломойского, а также ряда украинских банков и заводов, заявил глава крымского парламента. https://t.me/rt_russian/144901 ...Всё, шо ...
Путин назвал ликвидацию возможности обстрелов территории России со стороны Украины приоритетной задачей Минобороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем