Небольшие коллективы разработчиков игр, с одной стороны, позволяют создавать по-настоящему достойные продукты, но с другой стороны, отличаются уязвимостью к форс-мажорным обстоятельствам. Именно это произошло у студии Frictional Games, которая сейчас корпит над хоррором Amnesia The Bunker: изначально предполагалось, что игра выйдет в свет в марте, однако сегодня разработчики сообщили, что релиз пришлось отложить до 16 мая.
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В качестве причины авторы назвали череду болезней, с которыми они столкнулись в течение зимы. По словам девелоперов, будучи небольшим коллективом, подобные вещи серьёзным образом негативно влияют на производственный процесс. Торопиться с работой, что может привести к дополнительным проблемам, в коллективе не хотят, поэтому приняли непростое, но нужное решение о переносе выхода.
Напомним, что в Amnesia The Bunker наш герой попадает в запутанный бункер времён Первой мировой войны, не помня, как и почему он здесь оказался. Конечная цель — отыскать в бесконечных лабиринтах бункера выход наружу.