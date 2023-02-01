Говорят, коллектив маленький, и каждая болезнь серьёзно подрывает производственный процесс.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Небольшие коллективы разработчиков игр, с одной стороны, позволяют создавать по-настоящему достойные продукты, но с другой стороны, отличаются уязвимостью к форс-мажорным обстоятельствам. Именно это произошло у студии Frictional Games, которая сейчас корпит над хоррором Amnesia The Bunker: изначально предполагалось, что игра выйдет в свет в марте, однако сегодня разработчики сообщили, что релиз пришлось отложить до 16 мая.

реклама

В качестве причины авторы назвали череду болезней, с которыми они столкнулись в течение зимы. По словам девелоперов, будучи небольшим коллективом, подобные вещи серьёзным образом негативно влияют на производственный процесс. Торопиться с работой, что может привести к дополнительным проблемам, в коллективе не хотят, поэтому приняли непростое, но нужное решение о переносе выхода.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Напомним, что в Amnesia The Bunker наш герой попадает в запутанный бункер времён Первой мировой войны, не помня, как и почему он здесь оказался. Конечная цель — отыскать в бесконечных лабиринтах бункера выход наружу.