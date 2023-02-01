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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Тираж God of War Ragnarok преодолел отметку в 11 миллионов копий
Когда вспомнили, что более важную отметку в 10 миллионов не отмечали.
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Разработчики из Sony Santa Monica вспомнили, что не отметили достижение God of War Ragnarok отметки в десять миллионов проданных копий, поэтому вышли на связь сразу, как только продажи игры достигли следующей отметки, которую можно назвать «круглой» — 11 миллионов копий. Авторы игры выражают благодарность геймерам за их поддержку.

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Стоит напомнить, что God of War Ragnarok вышел в свет в начале ноября прошлого года. Таким образом, на достижение вышеуказанного результата игре потребовалось меньше трёх месяцев, что, учитывая её одиночную направленность, можно без зазрения совести назвать отличным результатом.

#god of war ragnarok
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