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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Сэм Лэйк обещает, что Alan Wake II станет самой крупной игрой Remedy
Любопытно теперь, в каком плане.
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Несмотря на то, что Alan Wake II должна выйти в этом году, подробностей проекта по-прежнему чудовищно мало. Разработчики из Remedy вместе с руководителем студии Сэмом Лэйком периодически дают некоторые расплывчатые намёки, но дальше подобных действий не заходят. Очевидно, девелоперы дозируют подробности, чтобы и лишнего не сболтнуть, и о факте существования сиквела приключений писателя с фонариком никто не забывал, поэтому сегодня Сэм Лэйк выдавил из тюбика с информацией свежую капельку подробностей.

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По словам Лэйка, лично он всегда был уверен в том, что студия рано или поздно займётся производством продолжения Alan Wake. Что же касается непосредственно проекта, то сиквел станет самой крупной игрой в истории Remedy. Что Лэйк подразумевает под «крупностью», впрочем, пока остаётся только догадываться, но предположим, что речь идёт о совокупности всех аспектов игры: от размеров мира и количества персонажей до продолжительности прохождения.

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Проект посетит только платформы текущего поколения, включая PC как вечный «некстген». Важно также напомнить, что новинка будет принадлежать жанру хорроров с соответствующим возрастным рейтингом.

#remedy #alan wake ii #alan wake 2
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