Компания Focus Entertainment совместно с разработчиками из Mundfish опубиковали очередной трейлер зрелищного шутера Atomic Heart, релиз которого должен состояться уже 21 февраля. Свежее видео отличается по своей структуре от других рекламных материалов по данной игре. Ну, и продолжительностью, разумеется.
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За почти девять минут разработчики успевают практически все ключевые механики шутера: крафт, диалоговая система, процесс уничтожения роботов из разных видов оружия и многое другое. Разумеется, и сюжетная предыстория была в очередной раз раскрыта и буквально «разжёвана» для обывателя.
Практически все компоненты Atomic Heart детально разбирались в предыдущих трейлерах, но сегодняшний материал можно считать итоговым. До релиза осталось совсем мало времени, проект ушёл «на золото», рассказывать ещё что-то здесь не имеет смысла. А вот русская озвучка в трейлере (найдёте в VK) действительно может вызвать нарекания у взыскательной публики: посредственная актёрская игра, плохо смоделированный акцент одного из персонажей и аляповатые интонации прилагаются.
Atomic Heart поступит в продажу 21 февраля 2023 года на ПК (Steam, VK Play в России и СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.