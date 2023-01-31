О ходе работ над Senua’s Saga Hellblade II уже очень давно не поступает никакой официальной информации. А там, где молчат разработчики, по закону невозможности святого места быть пустым, своими сведениями начинают делиться инсайдеры самых разных калибров. Сегодня на связь вышел игровой журналист и инсайдер Джефф Грабб, сообщивший со ссылкой на свои источники о том, что Hellblade II выйдет во второй половине текущего года.
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Дополнительно Грабб отметил, что Bethesda практически завершила работу над Starfield, и осуществит релиз данной амбициозной космической RPG уже в июне сего года.
Стоит отметить, что Грабб, в отличие от других, более авторитетных инсайдеров, зачастую ошибается в своих «прогнозах», поэтому его информацию хоть и имеет смысл иметь в виду, но возлагать на неё излишние надежды точно не следует.