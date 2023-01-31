Но, как мы понимаем, может и не во второй половине, и не в этом году, и не выйти.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

О ходе работ над Senua’s Saga Hellblade II уже очень давно не поступает никакой официальной информации. А там, где молчат разработчики, по закону невозможности святого места быть пустым, своими сведениями начинают делиться инсайдеры самых разных калибров. Сегодня на связь вышел игровой журналист и инсайдер Джефф Грабб, сообщивший со ссылкой на свои источники о том, что Hellblade II выйдет во второй половине текущего года.

реклама

Дополнительно Грабб отметил, что Bethesda практически завершила работу над Starfield, и осуществит релиз данной амбициозной космической RPG уже в июне сего года.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что Грабб, в отличие от других, более авторитетных инсайдеров, зачастую ошибается в своих «прогнозах», поэтому его информацию хоть и имеет смысл иметь в виду, но возлагать на неё излишние надежды точно не следует.