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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Starfield выйдет в июне, а Senua’s Saga Hellblade II во второй половине текущего года — инсайдер
Но, как мы понимаем, может и не во второй половине, и не в этом году, и не выйти.
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О ходе работ над Senua’s Saga Hellblade II уже очень давно не поступает никакой официальной информации. А там, где молчат разработчики, по закону невозможности святого места быть пустым, своими сведениями начинают делиться инсайдеры самых разных калибров. Сегодня на связь вышел игровой журналист и инсайдер Джефф Грабб, сообщивший со ссылкой на свои источники о том, что Hellblade II выйдет во второй половине текущего года.

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Дополнительно Грабб отметил, что Bethesda практически завершила работу над Starfield, и осуществит релиз данной амбициозной космической RPG уже в июне сего года.

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Стоит отметить, что Грабб, в отличие от других, более авторитетных инсайдеров, зачастую ошибается в своих «прогнозах», поэтому его информацию хоть и имеет смысл иметь в виду, но возлагать на неё излишние надежды точно не следует.

#bethesda softworks #bethesda game studios #xbox game studios #starfield #ninja theory #senuas saga hellblade ii
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