Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft официально анонсировала The Crew Motorfest, релиз — в этом году
Оказывается, франшиза всё ещё жива.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Как оно часто бывает в современной игровой промышленности, анонсу новинок предшествует череда слухов и утечек. Вот и The Crew Motorfest не стала исключением: подзаголовок новой аркадной гонки от Ubisoft просочился в Сеть ещё на днях, а информация о готовящейся сегодня презентации проекта появилась сегодня утром. Что ж, как и следовало ожидать, все слухи и утечки подтвердились — встречаем, The Crew Motorfest.

реклама

За разработку аркадной гонки отвечает всё тот же коллектив Ivory Tower, а в качестве сеттинга выбрали живописный гавайский остров Оаху. В The Crew Motorfest разработчики решили вернуться к основам первой части, оставив в качестве средств передвижения только автомобили — без фарса в виде гоночных лодок и самолётов. Заявлено наличие сотен различных машин, огромное количество типов гонок и различных мероприятий, а также испытаний.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Релиз должен состояться в этом году на PC, а также консолях двух поколений. Всё верно: «пастген» всё ещё расценивается разработчиками игр как актуальные платформы, как сильно бы они ни «тормозили» развитие игровой промышленности.

#ubisoft #ivory tower #the crew motorfest
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft добавила Watch Dogs Legion в Steam
Итоги тестирования экшена Skull and Bones от Ubisoft удручают — авторитетный инсайдер
Ubisoft активно работает над двумя новыми Far Cry — авторитетный инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
126
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
49
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
22
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
19
Трассировка лучей на Xbox Series S
4
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
27
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
45
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
4
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
7

Сейчас обсуждают

Имя
22:07
"у амуде потанцевал в помойке оказаться. зас зен массово дохнут через год" это процессоры то дохнут, чистый чип почти, за то их не особо страшно заказывать из зарубежа. Так что какие ваши доказательс...
Core i7-13700KF vs Ryzen 7 7700X - есть ли смысл переплачивать за разгон, и почему потенциал важнее
SOL-III
22:05
Ничего нету, но вы держитесь. Разрешение производить автомобили без ABS и с двигателями по нормам Euro-0 продлено до 01.06.2023. Упрощенные автомобили в России будут выпускать до 1 июня. Что важно зн...
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
Fizik56
21:57
Конечно власть сменится, новым президентом будет Пригожин. И будут потом говорить, что ни когда Окрайна так хорошо не жила, как при Путине.
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
Ruslan К
21:56
Ой вей кто бы говорил
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
RangerXP
21:53
FSR 3.0 в феврале же появится, так что будет альтернатива
Cyberpunk 2077 получила поддержку технологий DLSS 3 и Reflex
dagnoparte
21:52
фу ... глиномесы, но это понятно другое))))) https://www.youtube.com/watch?v=PCivWd3bRMg
ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
Fizik56
21:52
Цифра конечно удручает, ладно бы 900. Надеюсь работа на ошибками произведена, на надо людей злить.
Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан
dagnoparte
21:51
Клоун, Вагнер это вообще-то композитор!
ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
Dimkovski
21:50
1080Ti поступила в продажу в мае 2017 года, а ты уже СИДЕЛ на ней в 2016-ом ? ))
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
Имя
21:49
кое-что про ryzen 7 7700x это что при 4 планках скорость ddr5 = 3600mhz, при двух 5600mhz заявляется на офф. сайте. https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-7700x а у 13700kf многоядерная прои...
Core i7-13700KF vs Ryzen 7 7700X - есть ли смысл переплачивать за разгон, и почему потенциал важнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем