Как оно часто бывает в современной игровой промышленности, анонсу новинок предшествует череда слухов и утечек. Вот и The Crew Motorfest не стала исключением: подзаголовок новой аркадной гонки от Ubisoft просочился в Сеть ещё на днях, а информация о готовящейся сегодня презентации проекта появилась сегодня утром. Что ж, как и следовало ожидать, все слухи и утечки подтвердились — встречаем, The Crew Motorfest.
реклама
За разработку аркадной гонки отвечает всё тот же коллектив Ivory Tower, а в качестве сеттинга выбрали живописный гавайский остров Оаху. В The Crew Motorfest разработчики решили вернуться к основам первой части, оставив в качестве средств передвижения только автомобили — без фарса в виде гоночных лодок и самолётов. Заявлено наличие сотен различных машин, огромное количество типов гонок и различных мероприятий, а также испытаний.
Релиз должен состояться в этом году на PC, а также консолях двух поколений. Всё верно: «пастген» всё ещё расценивается разработчиками игр как актуальные платформы, как сильно бы они ни «тормозили» развитие игровой промышленности.