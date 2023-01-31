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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Сервис Twitch оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалять запрещённый контент
Сервис штрафуют, штрафуют, а ему до лампы. Видимо, грядут более жёсткие меры.
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После начала известных событий западные СМИ, а также различные видеохостинги и платформы для прямых трансляций стали инструментами для ведения пропагандистской деятельности. Точка зрения одного государства, вы понимаете, какого, самым жёстким образом затыкается, а прямо ей противоположная успешно действует и даже продвигается специальными алгоритмами. Ситуация неприятная, но, учитывая страны, в которых эти сервисы зарегистрированы и в целом «обитают», совсем не является удивительной. Российские власти, в том числе через меры понуждения, пытаются достучаться до руководства этих платформ, но всё тщетно, поэтому продолжают бить по кошельку, штрафуя их за отказ удалять запрещённый контент.

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Под запрещённым контентом на этот раз подразумевают запись подкаста с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, в рамках которого, как утверждается, распространялись ложные сведения о действиях российских вооружённых сил. В качестве меры наказания Таганский районный суд Москвы наложил на Twitch Interactive Inc. Административный штраф в размере четырёх миллионов рублей.

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Строго говоря, неясно, почему штрафуют постоянно именно западные площадки, тогда как фейковой информации об СВО в целом на просторах того же Telegram, который сейчас воспринимается чуть ли не как панацея от информационного вакуума, в несколько сотен, если не тысяч раз, больше.

#twitch
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