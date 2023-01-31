На сегодняшний день космический шутер Everspace 2 пребывает в состоянии раннего доступа. Данная практика, которая в современной игровой промышленности уже стала нормой, к несчастью, никуда не денется, поэтому с этим придётся мириться. Для тех же, кто упорно ждал полноценного релиза Everspace 2, есть хорошие новости: на следующей неделе разработчики проекта объявят точную дату его полноценного релиза.
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По первоначальному замыслу разработчиков из Rockfish Games, запуск Everspace 2 должен был состояться в начале 2023 года. Что ж, скоро узнаем, чем в представлении девелоперов является «начало года».