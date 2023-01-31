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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Точную дату выхода космического шутера Everspace 2 из раннего доступа огласят на следующей неделе
Потому что пора. Ну, правда, пора уже.
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На сегодняшний день космический шутер Everspace 2 пребывает в состоянии раннего доступа. Данная практика, которая в современной игровой промышленности уже стала нормой, к несчастью, никуда не денется, поэтому с этим придётся мириться. Для тех же, кто упорно ждал полноценного релиза Everspace 2, есть хорошие новости: на следующей неделе разработчики проекта объявят точную дату его полноценного релиза.

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По первоначальному замыслу разработчиков из Rockfish Games, запуск Everspace 2 должен был состояться в начале 2023 года. Что ж, скоро узнаем, чем в представлении девелоперов является «начало года».

#everspace 2
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Космический шутер Everspace 2 выйдет из раннего доступа в 2023 году
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856 проектов, а что толку? Качество улучшать надо, реально, 90% снимаемого лютый шлак. Лучше сделать 50 хороших проектов.
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Utrew
20:13
Снаряд является управляемым и корректируется с помощью лазерного целеуказателя. Но навёлся на радиосигнал? В полете систему наведения сам перестроил и радио включил?
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