Потому что пора. Ну, правда, пора уже.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

На сегодняшний день космический шутер Everspace 2 пребывает в состоянии раннего доступа. Данная практика, которая в современной игровой промышленности уже стала нормой, к несчастью, никуда не денется, поэтому с этим придётся мириться. Для тех же, кто упорно ждал полноценного релиза Everspace 2, есть хорошие новости: на следующей неделе разработчики проекта объявят точную дату его полноценного релиза.

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По первоначальному замыслу разработчиков из Rockfish Games, запуск Everspace 2 должен был состояться в начале 2023 года. Что ж, скоро узнаем, чем в представлении девелоперов является «начало года».