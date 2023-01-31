Уже доступно для изучения.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Компания CD Projekt RED объявила о выходе обновления для ролевого экшена Cyberpunk 2077, которое добавило поддержку двух актуальных технологий от NVIDIA — DLSS 3 и Reflex. Работу продвинутой технологии апскейлинга изображения демонстрировали ещё в момент анонса видеокарт RTX 40-й серии, а сейчас она доступна всем владельцам игры.

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Ранее в Digital Foundry протестировали DLSS 3 в игре Cyberpunk 2077, технология смогла обеспечить практически четырёхкратный прирост кадров/с.

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В самом описании патча никаких других сведений описано не было. Но зато разработчики отдельно расписали, как включить планирование графического процессора с аппаратным ускорением на ПК.