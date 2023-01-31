Компания CD Projekt RED объявила о выходе обновления для ролевого экшена Cyberpunk 2077, которое добавило поддержку двух актуальных технологий от NVIDIA — DLSS 3 и Reflex. Работу продвинутой технологии апскейлинга изображения демонстрировали ещё в момент анонса видеокарт RTX 40-й серии, а сейчас она доступна всем владельцам игры.
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Ранее в Digital Foundry протестировали DLSS 3 в игре Cyberpunk 2077, технология смогла обеспечить практически четырёхкратный прирост кадров/с.
В самом описании патча никаких других сведений описано не было. Но зато разработчики отдельно расписали, как включить планирование графического процессора с аппаратным ускорением на ПК.