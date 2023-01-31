Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 получила поддержку технологий DLSS 3 и Reflex
Уже доступно для изучения.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Компания CD Projekt RED объявила о выходе обновления для ролевого экшена Cyberpunk 2077, которое добавило поддержку двух актуальных технологий от NVIDIA — DLSS 3 и Reflex. Работу продвинутой технологии апскейлинга изображения демонстрировали ещё в момент анонса видеокарт RTX 40-й серии, а сейчас она доступна всем владельцам игры.

реклама

Ранее в Digital Foundry протестировали DLSS 3 в игре Cyberpunk 2077, технология смогла обеспечить практически четырёхкратный прирост кадров/с.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В самом описании патча никаких других сведений описано не было. Но зато разработчики отдельно расписали, как включить планирование графического процессора с аппаратным ускорением на ПК.

#nvidia #cyberpunk 2077 #nvidia reflex #nvidia dlss 3
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

На фоне интереса к ChatGPT акции NVIDIA с начала года выросли в цене на 42%
Акции Intel потянули за собой ценные бумаги AMD и NVIDIA
Основатель NVIDIA призвал подчинить искусственный интеллект законодательным и общественным нормам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
125
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
300
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
47
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
20
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
19
Трассировка лучей на Xbox Series S
4
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
37
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
6
"В промышленных масштабах" - именно на таком уровне Россия обходит санкции согласно The Economist
28

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
17:29
Это да.... Хало инфинити на столько стерильно обделался, что запах стоит жестко стерильный. Более стерильно прямо нельзя
Xbox опускается на самое дно
Евгений Васютин
17:28
Чувствую. Прям чувствую как нагревается седалище
Xbox опускается на самое дно
Евгений Васютин
17:27
Интересно.... этот пост подойдет под любой статьей или исключительно под этой?
Xbox опускается на самое дно
Евгений Васютин
17:27
Очень аргументированный ответ. Миллион фактов
Xbox опускается на самое дно
Евгений Васютин
17:26
И причем здесь игра от скварей?
Xbox опускается на самое дно
-=metallist=-
17:19
Еще во времена лиги наций (до оон) Царь Николай II инвестировал 48600 тонн золота в создание фрс. Потом её передали пендосам в аренду на сто лет с 1913 по 2013 гг. под 4% годовых. То есть сейчас, поми...
"Пиратскому коненту быть" - Дмитрий Медведев допустил легализацию нелецензионных товаров с Запада
Баба Главарь скакуасов
17:19
Молодец изучай и всем друзьям на Украине рекомендуй. Скоро украинский язык исчезнет, также как непутёвая страна Украина с нацистами.
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
хахахер
17:18
300 миллиардов суки украли у страны,это не простить уже.Они нам уже должны
"Пиратскому коненту быть" - Дмитрий Медведев допустил легализацию нелецензионных товаров с Запада
SOL-III
17:17
беларусский ноутбук оказалася китайским, беларусского в нём было только одна наклейка. упс. про всё остальное можно понять по аналогии. не знаю, что тут написано, я не читаю этот сайт, я только смотрю...
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
-=metallist=-
17:15
Последнее время я всё в онлайне смотрю.
"Пиратскому коненту быть" - Дмитрий Медведев допустил легализацию нелецензионных товаров с Запада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем