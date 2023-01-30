Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Онлайн» Counter-Strike Global Offensive достиг лучшего показателя с весны 2020 года
Почти 1,2 млн игроков одновременно.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Counter-Strike Global Offensive относится к тем играм, «онлайн» которых волнообразным образом то «приливает», то «отливает». Влияние на эти «волны» оказывают крупные обновления и слухи о них, и вот, на фоне появляющейся информации о том, что скоро в CSGO стартует новое контентное обновление-операция, в шутере зафиксирован самый высокий с весны 2020 года «онлайн».

реклама

Вчера в Counter-Strike Global Offensive присутствовали 1,2 миллиона пользователей, что всего на 100 тысяч пользователей меньше, чем в апреле 2020 года, когда в игре был зафиксирован абсолютный рекорд «онлайна».

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Оправданы ли ожидания геймеров, узнаем в ближайшее время. Стоит также отметить, что с некоторых пор Counter-Strike Global Offensive является условно-бесплатной игрой, так что от «инфляции онлайна» в данном случае никуда не уйти. С другой стороны, учитывая, что практически все современные сессионные шутеры являются условно-бесплатными, данное обстоятельство вскоре можно будет опускать.

#valve #counter-strike global offensive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve добавила экспериментальный раздел в Steam для просмотра дополнений к играм в библиотеке пользователя
В Steam зафиксирован очередной рекорд «онлайна» — свыше 32 миллионов пользователей одновременно
В Steam начался «Фестиваль строительства баз» со скидками на «созидательные» игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
121
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
272
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
12
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
61
Трассировка лучей на Xbox Series S
3
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
10
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
6
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
14
Мои впечатления от игры Fallout New Vegas. Часть 3
6
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
9

Сейчас обсуждают

Имя
23:05
chrome тоже не получается удалить или видоизменить ярлык по-умолчанию.
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
Вова Вогонь
23:04
Тебя "гения" оперативно vk заблокировал и отправил на корм Украинским Червям.
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
Luck-AD
23:03
На Radeon'ах картинка была всю жизнь лучше :D
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Артём Николаев
23:03
Обама - патриот России!
Западные СМИ пишут, что Россия уже «в промышленных масштабах» обходит санкции
Эовейн Триада
23:02
Так везде пишут единицы, но однако про популярные вещи большие темы, про малопопулярные ничего и не пишут. Хозяин барин, если денег много, можно брать и эту карту, так сказать на пофиг от делать нечег...
GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX – стоит ли переплата в 35 000р компромисса со своим кошельком
Серегарус
23:01
логично, Ирану тоже скоро воевать придётся
Госсекретарь США заявил, что в обмен на беспилотники Россия поставляет Ирану «современные вооружения»
swr5
22:50
можно было просто в командной строке (Shift+F10) набрать OOBE/BYPASSNRO
Microsoft агрессивно пересаживает пользователей на браузер Edge, теперь нельзя удалить его ярлык
Spambomber24
22:49
Мой самый любимый фильм в этой когорте - Однажды на диком западе. За статью автору 5 звёзд в карму от меня.
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
Spambomber24
22:45
В The New York Times практически ежедневно публикуется статья о Wagner group. Инфа вроде должна давить на жалость к страдающей Ukraine и оправдывать попрошайничество Vladimir Zelensky, который просит ...
"В промышленных масштабах" - именно на таком уровне Россия обходит санкции согласно The Economist
Andron Andron
22:44
опять полудурок со своей ссаниной вылез...
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем