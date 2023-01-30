Почти 1,2 млн игроков одновременно.

Counter-Strike Global Offensive относится к тем играм, «онлайн» которых волнообразным образом то «приливает», то «отливает». Влияние на эти «волны» оказывают крупные обновления и слухи о них, и вот, на фоне появляющейся информации о том, что скоро в CSGO стартует новое контентное обновление-операция, в шутере зафиксирован самый высокий с весны 2020 года «онлайн».

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Вчера в Counter-Strike Global Offensive присутствовали 1,2 миллиона пользователей, что всего на 100 тысяч пользователей меньше, чем в апреле 2020 года, когда в игре был зафиксирован абсолютный рекорд «онлайна».

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Оправданы ли ожидания геймеров, узнаем в ближайшее время. Стоит также отметить, что с некоторых пор Counter-Strike Global Offensive является условно-бесплатной игрой, так что от «инфляции онлайна» в данном случае никуда не уйти. С другой стороны, учитывая, что практически все современные сессионные шутеры являются условно-бесплатными, данное обстоятельство вскоре можно будет опускать.