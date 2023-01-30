Планы — дело такое. Тем более что до конца финансового года осталось всего два месяца.

Крупные игровые издательства очень любят ставить перед собой наполеоновские планы. Например, сегодня компания Capcom заявила, что по состоянию на конец третьего квартала 2022/2023 финансового года (31 декабря 2022-го) ей удалось реализовать 29,1 миллиона копий своих игр, а к концу финансового года (31 мая 2023-го) издательство намеревается продать 40 миллионов копий.

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Если Capcom удастся это сделать, то уходящий финансовый год станет для компании рекордным в плане количества проданных копий игр. Однако на данный момент, мягко говоря, плохо понятно, каким образом Capcom собирается достигать поставленной цели: крупных релизов в ближайшее время не состоится, а запуск ремейка Resident Evil 4 состоится всего за неделю до окончания финансового года, тем самым он вряд ли подсобит издательству в его амбициозном плане.

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Ремейк Resident Evil 4, напомним, выйдет в свет 24 марта