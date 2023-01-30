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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Capcom надеется продать в этом финансовом году рекордное количество копий игр
Планы — дело такое. Тем более что до конца финансового года осталось всего два месяца.
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Крупные игровые издательства очень любят ставить перед собой наполеоновские планы. Например, сегодня компания Capcom заявила, что по состоянию на конец третьего квартала 2022/2023 финансового года (31 декабря 2022-го) ей удалось реализовать 29,1 миллиона копий своих игр, а к концу финансового года (31 мая 2023-го) издательство намеревается продать 40 миллионов копий.

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Если Capcom удастся это сделать, то уходящий финансовый год станет для компании рекордным в плане количества проданных копий игр. Однако на данный момент, мягко говоря, плохо понятно, каким образом Capcom собирается достигать поставленной цели: крупных релизов в ближайшее время не состоится, а запуск ремейка Resident Evil 4 состоится всего за неделю до окончания финансового года, тем самым он вряд ли подсобит издательству в его амбициозном плане.

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Ремейк Resident Evil 4, напомним, выйдет в свет 24 марта

#capcom
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