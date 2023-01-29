Ничего мы не передаём, а информация старая — выглядит это примерно так.

На днях издание AIN.Capital обвинило разработчиков боевика Atomic Heart в передаче данных пользователей своего сайта российским спецслужбам, сославшись на то, что в политике конфиденциальности на сайте студии Mundfish имеется пункт, согласно которому компания вправе осуществлять передачу конфиденциальных данных о пользователях третьим лицам — в данном случае российским государственным органам и ведомствам, в числе которых ФНС, ФСБ и пенсионный фонд. Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, желающих попасть в базу данных ведомства-наследника великого и ужасного КГБ объективно мало, и на эту тему издание Gamesradar решило направить соответствующий запрос в пресс-службу студии Mundfish.

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Ответ был получен вполне предсказуемый: как заявили представители Mundfish, на сайте студии был представлен устаревший документ, который нужно было удалить ещё несколько лет назад, а сайт компании и сама Atomic Heart не собирают никакой информации о пользователях. Чтобы убедить покупателей в своей честности, продажи игры непосредственно на сайте студии были закрыты.

Важно отметить, что в комментарии Mundfish не уточняется, осуществляла ли студия передачу данных российским государственным ведомствам ранее или же прекратила эту практику после начавшихся в прошлом году событий. Попытка перейти на страницу с политикой конфиденциальности сайта Mundfish приводит к появлению ошибки 404 — видимо, сейчас в данный раздел спешно вносятся изменения.

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Также стоит отметить, что ничего криминального в подобной практике нет: многие сайты, в особенности те, на которых осуществляются финансовые транзакции, уведомляют о том, что сведения о пользователях/покупателях могут быть переданы властям в соответствии с действующим законодательством.