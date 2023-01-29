Недавно пиратский экшен Skull and Bones, ставший символом нескончаемой борьбы Ubisoft за свою мечту по переводу морских баталий из Assassin’s Creed IV Black Flag в масштабный мультиплеерный формат, в очередной, уже шестой по счёту раз отложили, так что теперь проект выйдет в период с апреля по июнь текущего года. Тем не менее, тестовые прогоны Skull and Bones продолжаются, и их участников достаточно много, чтобы нескольких из них опросил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.
реклама
Итогом этих опросов стало отсутствие уверенности Хендерсона в том, что Ubisoft понимает, что она делает. Как сообщали Хендерсону участники тестирования Skull and Bones, разработчики до сих пор не ввели в игру изменения, необходимые для её гипотетического успеха. На сегодняшний день, резюмирует инсайдер, неясно, кто согласится платить за Skull and Bones ценник в $70.
По замыслу, Skull and Bones должна стать пиратским мультиплеерным экшеном, действие которого разворачивается в Индийском океане времён так называемого Золотого века пиратства. Нам необходимо охотиться за торговыми кораблями, сражаться с конкурентами и избегать правосудия в лице охотников за пиратами. В общем, всё это мы уже видели, поэтому-то у Хендерсона и возникают справедливые сомнения касательно возможного успеха данного проекта.