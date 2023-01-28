Одной из главных претензий игроков к Battlefield 2042 были даже не неудачные с точки зрения геймдизайна и баланса поля боя, а внедрённая в игру система специалистов, которой, как считают геймеры, в подобном проекте не место. Стоит отметить, что разработчики из DICE прислушиваются к конструктивной критике, поэтому идут пользователям навстречу. В прошлом году разработчики пообещали, что переделают систему специалистов обратно в привычную систему классов — с поправкой на то, что персонажи, ранее бывшие «специалистами», останутся.
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Ждать пришлось несколько месяцев, и вот, уже на следующей неделе обновление версии 3.2.0 будет применено к игре. Как и в прошлых играх серии Battlefield, классы разделятся на «Штурмовика», «Поддержку», «Разведчика» и «Инженера». В зависимости от класса у бойца будет различаться экипировка и основное оружие, при этом всех присутствующих сейчас в игре персонажей-специалистов распределят по этим четырём классам.
Дополнительно обновление внесёт изменения в поле боя Breakaway, добавит новые тепловизионные прицелы и новые виды оружия. И всё это не считая огромного количества исправлений ошибок, правок баланса и других важных, но не столь заметных изменений.
В какой конкретно день на следующей неделе выйдет обновление, пока не уточняется. Видимо, оно до сих пор находится на финишной прямой подготовки.