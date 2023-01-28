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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Система классов вернётся в Battlefield 2042 уже на следующей неделе
Не совсем в том виде, в котором она была раньше, но это уже что-то.
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Одной из главных претензий игроков к Battlefield 2042 были даже не неудачные с точки зрения геймдизайна и баланса поля боя, а внедрённая в игру система специалистов, которой, как считают геймеры, в подобном проекте не место. Стоит отметить, что разработчики из DICE прислушиваются к конструктивной критике, поэтому идут пользователям навстречу. В прошлом году разработчики пообещали, что переделают систему специалистов обратно в привычную систему классов — с поправкой на то, что персонажи, ранее бывшие «специалистами», останутся.

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Ждать пришлось несколько месяцев, и вот, уже на следующей неделе обновление версии 3.2.0 будет применено к игре. Как и в прошлых играх серии Battlefield, классы разделятся на «Штурмовика», «Поддержку», «Разведчика» и «Инженера». В зависимости от класса у бойца будет различаться экипировка и основное оружие, при этом всех присутствующих сейчас в игре персонажей-специалистов распределят по этим четырём классам.

Дополнительно обновление внесёт изменения в поле боя Breakaway, добавит новые тепловизионные прицелы и новые виды оружия. И всё это не считая огромного количества исправлений ошибок, правок баланса и других важных, но не столь заметных изменений.

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В какой конкретно день на следующей неделе выйдет обновление, пока не уточняется. Видимо, оно до сих пор находится на финишной прямой подготовки.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Мимокрокодил
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так себе отмазка если ты истинный путриот, то должен подыхать на фронте за золотые унитазы путлера, а не с дивана воевать
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Вова Огонь
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Ты будешь в Воркуте, я тебе обещаю.
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spambomber22
22:47
Ты у прыщеморда своего поинтересуйся, где обещанная им с жёнушкой ещё в 2004-м году тупеньким каклам "дытячья лекарня майбутнего"? Ась?
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Мимокрокодил
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Вежливый B_R-A_D_L_E_Y
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