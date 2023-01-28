Кажется, это должно быть удобно.

Разработчики из компании Valve объявили о запуске нового эксперимента, который добавляет в магазин Steam раздел с дополнительным контентом для выпущенных игр. Соответствующая информация появилась в официальном блоге, а персонализированный список дополнений можно просмотреть вот по этой ссылке.

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«Возможно, вы пропустили выход некоторых интересных дополнений (или просто забыли про них), но новый раздел магазина поможет вам найти весь доступный контент, с которым вы проведёте в отличных играх ещё больше времени. Новая внешность для персонажей, наборы контента, дополнительные режимы игры или огромные расширения — наверняка вы найдёте что-нибудь себе по вкусу», — так описывают свой эксперимент сами девелоперы.

Для правильного отражения страницы с интересными дополнениями пользователю нужно войти в Steam, поскольку система ориентируется на его библиотеку и отображает контент только для уже имеющихся у него игр.

Некоторые подробности эксперимента представлены ниже:

Популярные дополнения для игр пользователя — верхний раздел, объединяющий самый популярный дополнительный контент для игр, которые уже есть в библиотеке пользователя Steam. Здесь отображаются игры, в которые пользователь мог играть вчера, и год назад, но Valve специально будет выделять те дополнения, которые хорошо продаются прямо сейчас.

В первую очередь игры сортируются по дате последнего запуска, но можно просмотреть и игры, в которых было проведено больше всего времени. В обоих случаях пользователь увидит подборки доступного контента, которого у него ещё нет.

Запущенные недавно — игры сортируются по дате запуска (начиная с самых последних).

Самые популярные — игры сортируются по времени, которое вы провели в них за последние несколько лет. Показав все дополнения для них, список отобразит запущенные игры из предыдущих временных промежутков.

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Всю подробную информацию о нововведении Steam можно прочитать вот по этой ссылке.