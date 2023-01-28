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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft добавила Watch Dogs Legion в Steam
Построили из себя «независимых» и вернулись обратно, как и было предсказано.
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В своё время Ubisoft, почувствовав сладкий звон монет из мешочка Epic Games, решила, что вполне может обеспечить высокий уровень продаж PC-версий своих игр и без Steam — с помощью своего Ubisoft Store, а также Epic Games Store. Время рассудило всех, и те, кто отпускали шуточки на тему наивности Ubisoft, оказались правы. Поняла это и Ubisoft, которая в прошлом году заявила о постепенном возвращении в Steam: первым «возвращенцем» стала Assassin’s Creed Valhalla, затем множество других игр, и вот, сегодня очередь дошла до Watch Dogs Legion.

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По понятным причинам, в России от этого ни холодно, ни жарко, поскольку Ubisoft объявила о приостановке своей деятельности на фоне специальной военной операции, но сам факт состоялся.

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Первоначально Watch Dogs Legion вышла осенью 2020 года: проект получил в целом тёплые пользовательские оценки, хотя большинство геймеров всё же разделили мнение о том, что без конкретного главного героя и с изменёнными игровыми механиками «Легион» имеет мало общего с проектами серии Watch Dogs. Впрочем, возможно именно благодаря этому проект и получил гораздо более высокое признание, чем его предшественники.

#ubisoft #steam #watch dogs legion
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