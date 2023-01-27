То, что серия Far Cry давно превратилась в очередной свойственный Ubisoft «конвейер», сегодня не должно являться ни для кого секретом. Тем не менее, никакой официальной информации о следующей части франшизы нет, а это значит, что информационный вакуум заполняют инсайдеры, наиболее авторитетным из которых является Том Хендерсон.
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Сегодня он, например, сообщил, что Ubisoft работает не над одной, а сразу над двумя новыми Far Cry. Одна из них носит рабочее название Project Blackbird и будет классической одиночной игрой в серии, а вторая под рабочим названием Project Maverick уже будет являть собой сетевое ответвление.
Информации мало, но она есть. В частности, Хендерсон сообщает, что оба проекта будут делить между собой единый сеттинг, которым планируют сделать Аляску. Мультиплеерное ответвление якобы будет акцентировать внимание на выживательном аспекте игрового процесса, попутно предоставляя возможность выполнять контракты и исследовать большой мир. Об одиночной игре же в отдельности неизвестно ничего кроме рабочего названия и сеттинга.
Разработка находится на относительно ранних стадиях, поэтому, как заявляет Хендерсон, быстрее, чем к осени 2025 года, игры не выпустят.