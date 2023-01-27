По сюжету это приквел, если кому интересно.

Разработчики из французской студии DigixArt совместно с издательством Ravenscourt анонсировали атмосферное приключение Road 96: Mile 0. Данный проект является приквелом приключенческой игры Road 96, выпущенной в 2019 году.

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Road 96: Mile 0 — это сюжетная игра с акцентом на музыке, в которой геймеру нужно будет по очереди управлять двумя подростками по имени Зои и Кайто, которые живут и смотрят на мир совершенно по-разному. Основное действо будет происходить в Уайт-Сэндсе, в доме петрийской элиты, где работают родители Кайто.

Зои игроки должны знать по оригинальной Road 96: девушка живёт в богатом районе, а её папа работает чиновником. Кайто, персонаж игры Lost in Harmony, вынужден довольствоваться куда меньшим. Их объединяет дружба, но всё может измениться в любой момент.

«Сюжет Road 96: Mile 0 бросит вызов и их дружбе, и убеждениям. Говорят, за деньги не купишь ни счастья, ни друзей. Эти ребята мечтают о приключениях, но им предстоит узнать, где их место в жизни. Смогут ли они остаться друзьями?», — гласит официальное описание проекта. Road 96: Mile 0.

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А ещё по ходу прохождения этой игры придётся побывать на психоделических музыкальных уровнях, но про их предназначение мы узнаем уже только после релиза. Музыкальное приключение Road 96: Mile 0 должно выйти 4 апреля на PC, PlayStation 5, Nintendo Switch Xbox One, Xbox Series X и S.