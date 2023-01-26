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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Талантливо сделанный симулятор цензора Not For Broadcast получил дату релиза на консолях
Игра была тепло принята публикой.
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Разработчики из студии NotGames совместно с издательством tinyBuild определились с датой выхода на консолях Not For Broadcast — своего аутентичного симулятора цензора. Проект выйдет на игровых устройствах PlayStation и Xbox уже 23 марта. Для консолей он получил адаптированное управление с геймпада, а также весь набор обновлений вкупе с первым дополнением.

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Именно в этот день, 23 марта, в продажу поступит первое дополнение к PC-версии Not For Broadcast, получившее название Live & Spooky. Названное DLC предложит игрокам принять участие в съёмках телешоу «Жуть живьём» с полным набором жанровых условностей. Здешний герой может заняться исследованием заброшенной телестудии, попытаться напугать зрителей, а ещё выяснить, что там произошло много лет назад.

Оригинальная Not For Broadcast вышла год назад — 25 января 2022-го. Игрок становится здесь цензором передачи новостей, которую смотрит вся страна. Именно он решает, что можно поставить в эфир, а чего следует категорически избежать. Ему также придётся выбирать самые эффектные (или скандальные) ракурсы камеры, глушить ругательства и подбирать рекламные ролики, которые порадуют спонсоров.

Сами разработчики называют Not For Broadcast мрачной сатирической игрой про хаос в прямом эфире. Только здешний главный герой решает, что по итогу ставить в эфир ТВ, игнорируя мнение всех остальных. Всё выглядит слишком натурально: эгоистичные «звёзды», лживые политики и странные спонсоры могут столкнуться в прямом эфире. Ключевая задача игрока — сделать так, чтобы шоу не прерывалось. Для этого нужно переключаться между разными камерами, менять заголовки и заглушать бранные слова. Но можно, конечно же, сделать всё наоборот.

«Показывайте зрелища и дебаты — развлекайте зрителей с помощью своих навыков монтажа. Вы — художник, эфир — ваше полотно.

Следите за форматом — нажимайте большую красную кнопку «ЦЕНЗУРА», чтобы заглушить ругательства... или «неподтвержденную» информацию. Новости должны быть подходящими как для детей, так и для репрессивных политических режимов.

Контролируйте сводку новостей — все новости в выпуск не уместить, поэтому кто-то (то есть, вы) решает, какие сюжеты выйдут в эфир. Рассказать о новой любовнице знаменитого футболиста или его страсти к выпивке? Решайте сами, и это лишь одна из множества дилемм. Это ведь просто телек, верно? Вы же не измените судьбу целого государства…

Ставьте рекламу — вы повелеваете телеэфиром, но платить вам могли бы и больше. Некоторые из выбранных спонсоров, несмотря на сомнительную репутацию, помогут пополнить банковский счёт, а заодно развеселят зрителей. Удовлетворённость заказчиков не гарантирована, а уплаченная сумма возврату не подлежит.

Шоу должно продолжаться! — ничто, даже конец света, не помешает «Вечерним новостям» выйти в эфир! Продолжайте вещание, какой бы безумной ни была ситуация. Новости ничто не остановит, даже ураган пятой категории!

Пусть зрители смеются — в новости попадают не только позитив и скандалы знаменитостей. Слова о войне звучат всё громче, а политика то и дело вмешивается в вашу работу. Но вы не переживайте и улыбайтесь! Отключитесь от хаоса, сделайте рекламу погромче и ни при каких обстоятельствах не слушайте панические крики выпускающей бригады новостей. Всё в полном порядке»

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Not For Broadcast была крайне тепло принята публикой: 95 % положительных отзывов в Steam из более 7 тысячи написанных. Примечательно, что проект полностью переведён на русский язык и доступен в Steam для жителей РФ и РБ.

#tinybuild #not for broadcast #notgames
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