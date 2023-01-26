Всё равно ждём первых оценок от конечных пользователей.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Меньше суток осталось до запуска ремейка Dead Space в продажу, а это значит, что сегодня первые обозреватели уже опубликовали свои рецензии на новинку. Много всего отрицательного, учитывая современное состояние игровой индустрии, можно было ожидать от ремейка, но первые оценки выглядят обнадёживающими: на момент публикации данной заметки средний рейтинг на Metacritic составлял 89 баллов из 100 возможных.

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Как пишут обозреватели, разработчикам из EA Motive удалось полностью сохранить атмосферу оригинальной Dead Space, при этом увеличив кинематографичность проекта и сделав так, что Айзеку действительно начинаешь сопереживать в его тяжёлых приключениях.

Дополнительно отмечается высокий уровень визуального исполнения, а из недостатков упоминается разве что явно заслуживающая большего оптимизация.

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Обновлённая версия Dead Space станет доступна завтра на всех актуальных платформах. В России — только «нелегально».