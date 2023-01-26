Игровое подразделение «ВКонтакте», известное под названием VK Play, опубликовало информацию по поводу актуального размера своей аудитории. Выяснилось, что сервис собрал 11 миллионов пользователей по итогам последних 30 дней в 2022 году. Всего же с ноября 2022-го число зарегистрированных пользователей выросло до 12 миллионов человек.
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Напомним, с выхода из бета-тестирования в стриминговой площадке VK Play Live провели более 80 тысяч прямых эфиров продолжительностью более 60 минут. На «облачном» сервисе VK Play Cloud теперь доступно свыше 400 игр. Причём, каждый месяц игроки проводят за играми с помощью сервиса 1,5 миллиона часов.
При поддержке VK Play в прошлом году прошло около 1100 киберспортивных турниров, в которых участвовали более 200 тысяч человек. Компания также провела два турнира серии VK Play Cup с призовым фондом в 500 тысяч долларов.
Напомним, первым крупным релизом в VK Play должен стать выход Atomic Heart, запланированный на 21 февраля. Проект уже ушёл «на золото», поэтому новых поводов для переноса не должно возникнуть.