Интересно.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Игровое подразделение «ВКонтакте», известное под названием VK Play, опубликовало информацию по поводу актуального размера своей аудитории. Выяснилось, что сервис собрал 11 миллионов пользователей по итогам последних 30 дней в 2022 году. Всего же с ноября 2022-го число зарегистрированных пользователей выросло до 12 миллионов человек.

реклама

Напомним, с выхода из бета-тестирования в стриминговой площадке VK Play Live провели более 80 тысяч прямых эфиров продолжительностью более 60 минут. На «облачном» сервисе VK Play Cloud теперь доступно свыше 400 игр. Причём, каждый месяц игроки проводят за играми с помощью сервиса 1,5 миллиона часов.

При поддержке VK Play в прошлом году прошло около 1100 киберспортивных турниров, в которых участвовали более 200 тысяч человек. Компания также провела два турнира серии VK Play Cup с призовым фондом в 500 тысяч долларов.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Напомним, первым крупным релизом в VK Play должен стать выход Atomic Heart, запланированный на 21 февраля. Проект уже ушёл «на золото», поэтому новых поводов для переноса не должно возникнуть.