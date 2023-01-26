Как и следовало ожидать, в рамках скромной по своим масштабам январской презентации игр Xbox и Bethesda разработчики из ZeniMax Online представили очередное сюжетное дополнение к своей MMO-игре The Elder Scrolls Online. Аддон окрестили Necrom, и его повествование будет связано с Принцем Даэдра Хермеусом Морой, которого также называют Демоном Знаний.
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По сюжету, мы отправимся в Морровинд во владения дома Телванни, где и приступим к прохождению нового сюжетного квеста. Ожидайте новые локации, включая бесконечные лабиринты из чёрных книг Хермеуса Моры, а также появление новых способностей и целого игрового класса «мастер рун».
Релиз дополнения запланирован на 5 июня этого года.