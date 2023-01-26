Отправимся в Обливион к одному из самых «няшных» Принцев Даэдра.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Как и следовало ожидать, в рамках скромной по своим масштабам январской презентации игр Xbox и Bethesda разработчики из ZeniMax Online представили очередное сюжетное дополнение к своей MMO-игре The Elder Scrolls Online. Аддон окрестили Necrom, и его повествование будет связано с Принцем Даэдра Хермеусом Морой, которого также называют Демоном Знаний.

реклама

По сюжету, мы отправимся в Морровинд во владения дома Телванни, где и приступим к прохождению нового сюжетного квеста. Ожидайте новые локации, включая бесконечные лабиринты из чёрных книг Хермеуса Моры, а также появление новых способностей и целого игрового класса «мастер рун».

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Релиз дополнения запланирован на 5 июня этого года.