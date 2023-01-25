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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Atomic Heart отправилась в печать, релиз — 21 февраля
Теперь уже точно. Наверное.
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Меньше месяца осталось до выхода Atomic Heart про альтернативный СССР от кипрской многонациональной студии Mundfish, и вот, сегодня коллектив студии сообщил о том, что игра отправилась в печать, или, если выражаться калькой с английской терминологии, «ушла на золото».

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Таким образом, на сегодняшний день проект полностью готов, а соответствующие файлы отправились на фабрики компакт-дисков — для тех, кому это ещё необходимо. В основном это пользователи консолей, «цифровизация» которых пока оставляет желать лучшего.

Напомним, что Atomic Heart повествует об альтернативном СССР образца 1950-х годов, где случился технологический прорыв, а людям во всём стали помогать роботы и прочие механизированные средства, а человеческие способности усиливаются с помощью специальных приборов. Многие журналисты, уже опробовавшие превью-версию Atomic Heart, заявляют, что новинка напоминает им смесь BioShock и DOOM в советском антураже.

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Релиз Atomic Heart назначен на 21 февраля. Тогда-то и узнаем, получился ли у студии, которую многие то ли по незнанию, то ли из иных побуждений называют отечественной, достойный продукт.

#atomic heart #mundfish
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